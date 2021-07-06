Китайський таксі-сервіс DiDi ще ближче до запуску в Україні — вже працює локальний сайт





Ще у лютому поточного року ми розповідали про те, що китайський таксі-сервіс DiDi збирається вийти на ринок України до кінця поточного року. Судячи з того, що локальний сайт сервісу вже працює, чекати залишилося недовго.

На українському сайті DiDi можна знайти форму для реєстрації водіїв, де їм обіцяють низьку комісію (до 12%), вбудовані в додаток функції безпеки та цілодобову підтримку по телефону.

У той же час пасажирам обіцяють безпеку, підтримку, незмінну вартість поїздки, відому наперед, сплату карткою або готівкою, можливість змінити пункт призначення або додати додаткові точки висадки, та інтелектуальні алгоритми диспетчерського управління для прогнозування попиту та пропозиції.

Також на сайті вже є посилання на додаток DiDi для Android та iPhone, але поки що в Україні цей додаток не працює.

Цікаво, що днями за даними Bloomberg компанія DiDi втратила близько $22 млрд ринкової вартості через те, що китайський регулятор наказав видалити платформу компанії з магазинів додатків через ризики втрати платформою конфіденційних даних.

Зазначимо, що DiDi — це китайський агрегатор таксі, яким користуються понад 450 млн пасажирів та кілька мільйонів водіїв. З моменту заснування в 2012 році компанія зібрала інвестицій більше як на $21 млрд, за останніми доступними даними її оцінка перевищує $56 млрд.

Джерело: DiDi