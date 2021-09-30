



KIVI додатково до лінійки телевізорів 2021 року представила додаток KIVI MEDIA c безплатним ліцензійним контентом «з коробки».

Фірмовий додаток KIVI MEDIA складається з чотирьох основних розділів — «Канали», «Фільми», «Тренування» та «Ігри».

У розділі «Канали» в Україні доступно 50 безплатних каналів, включаючи Viasat (наприклад, TV1000 World Kino), програму передач і функцію «машини часу», яка дозволить перемотати контент та переглянути його у зручний час. В розділ також будуть інтегровані платні канали, які підбираються і рекомендуються відповідно найпопулярнішому фільтру: рейтингові, фільмові, дитячі, спорт. KIVI пропонує платні канали спільно зі стратегічним партнером MEGOGO.

Фільми у KIVI MEDIA — також від MEGOGO. Для швидкого доступу до контенту виділена окрема кнопка на пульті ДУ. Новому користувачеві буде запропоновано увійти в наявний акаунт або зареєструватися, після чого перехід з рекомендацій до перегляду буде безшовним. В механіці оплати нічого не змінюється — окремо потрібно буде придбати підписку MEGOGO або конретний фільм. Буде також пакет безплатних фільмів у високій якості, який обіцяють поступово розширювати.

У розділі «Тренування» користувачі зможуть регулярно відвідувати безплатні живі онлайн зустрічі та займатися з командою професійних тренерів, дивитися безплатні тренування в запису та проходити платні марафони. Партнери по фітнес-сервісу: проєкт Online Fitness Club Андрія Хомицького — професійний тренер, дворазовий чемпіон світу з бодибілдингу та проєкт Savlova Fit Юлії Савлової — професійної фітнес-тренерки та фіналістки чемпіонату світу з бодибілдингу.

Розділ «Ігри» розроблено у співпраці з сервісом хмарного геймінгу Boosteroid, який входить в трійку найбільших провайдерів хмарного геймінгу в Європі та влітку запрацював в Україні. Як у випадку з іншими хмарними ігровими сервісами, всі обчислення виконуються на віддалених серверах Google, на пристрій передається тільки картинка.

В розділ «Ігри» в KIVI MEDIA інтегровані 3 безплатні для користувача. Бібліотека приблизно з 200 ігор буде доступна після переходу безпосередньо в платформу Boosteroid з екрана телевізора. Серед них є і безплатні, і платні ігри, які перед запуском на платформі Boosteroid необхідно окремо купити через платформу цифрового розповсюдження ігор.

Користувачі можуть використовувати наявні ігрові акаунти — їх не потрібно створювати повторно або знов купувати ігри. Наприклад, для того, щоб грати в безплатну гру Fortnite, потрібен обліковий запис в EGS Epic Games Store.

Для комфортного геймінгу швидкість з’єднання повинна бути не менше 15 Мбіт/с, бажано під’єднати телевізор до інтернету через кабель або Wi-Fi 5 ГГц. Для гри підійде будь-який Bluetooth-джойстик, наприклад, від PlayStation, Xbox і ін.

Окрім хмарного геймінгу, в розділ «Ігри» інтегровано безплатні Android-ігри: Air Console, Bomb Squad, Badland. Управління можливе за допомогою Bluetooth-джойстиків, пульта і смартфонів — залежить від обраної гри. Сотні безплатних ігор доступні й у магазині додатків Play Market.

Реліз KIVI MEDIA заплановано на 1 жовтня 2021 року. Крім нової лінійки додаток буде автоматично встановлено/оновлено на всіх смарт-телевізорах KIVI, які працюють на операційній системі Google Android TV до кінця 2021 року. У KIVI також обіцяють, що додаток буде постійно доопрацьовуватися з урахуванням запитів українців.