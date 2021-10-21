КМДА: Київ активно розвиває IoT-мережу для цифровізації роботи комунальних служб, вже є перші успішні кейси
Заступник голови КМДА і CDTO Києва Петро Оленич розповів про впровадження в столиці IoT-рішень, які допомогають керувати містом за допомогою технологій.
«Однією з основ міста є інфраструктура. І для того щоб успішно керувати містом потрібно мати актуальні та оперативні дані про її об’єкти — школи, садочки, лікарні тощо.
Саме тому Київ розвиває мережу IoT та її можливості у різних сферах. Від системи моніторингу стану якості повітря до ЖКГ. І це лише початок!» — зазначив він.
У КМДА вже є перші успішні кейси використання IoT-рішень для комунальних служб на окремих об’єктах міської інфраструктури, зокрема:
- Моніторинг мікроклімату у дитячих садках, школах, лікарнях.
- Контроль присутності в приміщеннях, доступу до щитових шаф, вікон, дахів, люків, підземних комунікацій.
- Дистанційне зняття показів з приладів обліку.
- Спостереження переміщення техніки та оптимізація її використання з метою підвищення ефективності.
- Керування та контроль вивозу сміття
У планах — масштабувати мережу та забезпечити 100% покриття. Це дозволить місту вчасно відправляти спецтехніку, не допускати переповнення сміттєвих контейнерів та створювати комфортні умови для проживання у мегаполісі.
Джерело: КМДА