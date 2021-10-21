КМДА: Київ активно розвиває IoT-мережу для цифровізації роботи комунальних служб, вже є перші успішні кейси

Заступник голови КМДА і CDTO Києва Петро Оленич розповів про впровадження в столиці IoT-рішень, які допомогають керувати містом за допомогою технологій.

«Однією з основ міста є інфраструктура. І для того щоб успішно керувати містом потрібно мати актуальні та оперативні дані про її об’єкти — школи, садочки, лікарні тощо.

Саме тому Київ розвиває мережу IoT та її можливості у різних сферах. Від системи моніторингу стану якості повітря до ЖКГ. І це лише початок!» — зазначив він.