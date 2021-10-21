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КМДА: Київ активно розвиває IoT-мережу для цифровізації роботи комунальних служб, вже є перші успішні кейси

КМДА: Київ активно розвиває IoT-мережу для цифровізації роботи комунальних служб, вже є перші успішні кейси

КМДА: Київ активно розвиває IoT-мережу для цифровізації роботи комунальних служб, вже є перші успішні кейси

Заступник голови КМДА і CDTO Києва Петро Оленич розповів про впровадження в столиці IoT-рішень, які допомогають керувати містом за допомогою технологій.

«Однією з основ міста є інфраструктура. І для того щоб успішно керувати містом потрібно мати актуальні та оперативні дані про її об’єкти — школи, садочки, лікарні тощо.

Саме тому Київ розвиває мережу IoT та її можливості у різних сферах. Від системи моніторингу стану якості повітря до ЖКГ. І це лише початок!» — зазначив він.

У КМДА вже є перші успішні кейси використання IoT-рішень для комунальних служб на окремих об’єктах міської інфраструктури, зокрема:

  • Моніторинг мікроклімату у дитячих садках, школах, лікарнях.
  • Контроль присутності в приміщеннях, доступу до щитових шаф, вікон, дахів, люків, підземних комунікацій.
  • Дистанційне зняття показів з приладів обліку.
  • Спостереження переміщення техніки та оптимізація її використання з метою підвищення ефективності.
  • Керування та контроль вивозу сміття

У планах — масштабувати мережу та забезпечити 100% покриття. Це дозволить місту вчасно відправляти спецтехніку, не допускати переповнення сміттєвих контейнерів та створювати комфортні умови для проживання у мегаполісі.

Джерело: КМДА


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