КМДА: На «Контрактовій площі» замінюють турнікети на нові з підтримкою усіх сучасних способів оплати (один з вестибюлів станції не буде працювати 9-13 лютого)





Київська міська державна адміністрація та Департамент транспортної інфраструктури повідомили, що вестибюль №2 станції метро «Контрактова площа» (вихід до вулиць Верхній і Нижній Вал) не працюватиме з 9 до 13 лютого у зв’язку із встановленням нових турнікетів.

Зокрема, на станції буде встановлено нові контрольно-пропускні пункти, що підтримують усі сучасні способи оплати проїзду, зокрема QR-квиток, Kyiv Smart Card, Картку Киянина та безконтактну банківську картку.

Такі турнікети вже працюють на станціях «Площа Льва Толстого», «Сирець», «Героїв Дніпра», «Харківська». Також цей вид контрольно-пропускних пунктів є антивандальним і застосовується в європейських метрополітенах.

«КП «Київський метрополітен» перепрошує за тимчасові незручності під час монтажних робіт. А також закликає пасажирів користуватися безконтактними способами оплати і дотримуватися карантинних заходів» — повідомили в прес-службі Київського метрополітену.

Зазначимо, що цього року КП «Київський метрополітен» встановить нові турнікети з підтримкою безконтактної оплати проїзду на 15 станціях столичної підземки. Нові турнікети замовили у словенської компанії Riko за більш ніж 100 млн гривень. За умовами контракту, словенці повинні поставити устаткування для станцій Героїв Дніпра, Оболонь, Почайна, Тараса Шевченка, Контрактова площа, Льва Толстого, Либідська, Кловська, Палац спорту, Дружби народів, Видубичі, Славутич, Осокорки, Позняки і Харківська.

Джерело: КМДА