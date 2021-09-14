



Найскладніші перехрестя в Києві вже аналізуються 31 камерою з інтелектуальною транспортною системою (ITC). Про це повідомив заступник голови КМДА, керівник цифрової трансформації Києва (CDTO) Петро Оленич.

«У Києві продовжується впровадження транспортної системи на базі камер міської системи відеоспостереження. Вона допоможе зменшити затори на дорогах та зробить муніципальний транспорт більш ефективним», – заявив Петро Оленич.

Інтелектуальна транспортна система аналізує дані з камер та коригує транспортні потоки, щоб максимально ефективно розвантажити дороги та якісно організувати роботу громадського транспорту. Також за необхідності система надсилатиме повідомлення до комунальних служб чи Патрульної поліції, що дозволить зменшити час реагування на дорожні перешкоди чи ДТП.

Найскладніші перехрестя в Києві вже отримали 31 камеру з ІТС. Серед них: перехрестя б-ру Лесі Українки, вул. Басейна, вул. Мечникова та вул. Льва Толстого; площа Перемоги та Європейська площа. До кінця року планується під’єднання ще 43 камери.

Загалом до аналітичного модулю прогнозування завантаженості трафіку під’єднано більше тисячі камер міста, а у разі необхідності підрахунок транспортного потоку виконують і номерні камери.

«Аналоги таких систем вже показали свою ефективність у багатьох містах Європи та США. Саме така система дозволила розвантажити дороги одного із найбільших міст у світі – Нью-Йорку», – розповів Петро Оленич.

Також він додав, що спільно із зарубіжними партнерами проводиться аналіз комплексної схеми руху транспорту. Одне з головних завдань – оптимізація керування світлофорними об’єктами.

Джерело: КМДА