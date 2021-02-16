КМДА оголосила підсумки першого місяця роботи застосунку «Київ Цифровий» та анонсувала нові електронні сервіси для киян





КМДА розповіла, що новий мобільний застосунок «Київ Цифровий» за перший місяць роботи завантажили більш ніж 200 000 користувачів, в ньому зареєстровано більш ніж 17 000 машин, а також використано 265 000 QR-квитків. За допомогою застосунку користувачами витрачено 28 258 724 гривень на придбання транспортних послуг, придбано 58% проїздних на місяць та 3 549 797 поїздок.

«Наш додаток – це «місто в телефоні». Це унікальний інтерфейс, через який кияни отримують міські сервіси та взаємодіють із містом. Цей застосунок був розроблений нашим підприємством та належить місту. За місяць роботи додаток довів свою надійність і стабільність функціонування, не було зафіксовано жодного збою в роботі», – повідомив заступник директора комунального підприємства «Головний інформаційно-обчислювальний центр ГІОЦ» Євген Коробенко.

За словами заступника директора КП «ГІОЦ» з розвитку та експлуатації транспортних ІТ-систем Дмитра Шевченка, новим додатком користуються не тільки пасажири громадського транспорту Києва, які купують у додатку електронний квиток, а й власники автомобілів. Він додав, що вже найближчим часом функціонал застосунку доповниться послугами оплати паркування в місті. Також він анонсував впровадження інтерактивної мапи наявних місць для паркування, що значно спростить життя водіям.

Своєю чергою Євген Коробенко також анонсував нові функції, які незабаром стануть доступними користувачам застосунку «Київ Цифровий».

Насамперед, це втілення елементів електронної демократії у місті.

«Незабаром у застосунку можна буде голосувати за проекти в рамках Громадського бюджету Києва. Кияни зможуть у режимі реального часу віддавати свої голоси за найкращі проекти, що покращують їхнє середовище», – заявив Євген Коробенко.

Голова Науково-технічної ради Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА Петро Оленич наголосив, що один із найближчих проектів у рамках цифровізації – це застосування машинного навчання для зменшення заторів на дорогах міста. Він також зазначив, що цифровізація дозволяє забезпечити законність і прозорість прийняття рішень на муніципальному рівні.

«Наш найбільш амбітний проект – це позбавлення Києва заторів. У співпраці з однією з найбільш авторитетних міжнародних корпорацій, ми починаємо роботу з оптимізації транспортних потоків за допомогою машинного навчання». Коли правила одні для всіх, ніхто не може незаконно впливати на процеси. Втілення цих принципів у земельній сфері у вигляді створення публічної кадастрової карти Києва вже дозволило позбутись впливу будівельної мафії на міську владу. Тож позиція Віталія Кличка – постійне вдосконалення цифрової інфраструктури, щоб унеможливити корупцію та будь-який вплив олігархів на власність громади Києва», – наголосив Петро Оленич.

Нагадаємо, що «Київ Цифровий» – це застосунок, який прийшов на зміну Kyiv Smart City. Він об’єднує низку міських сервісів, кількість яких постійно збільшується, наразі киянам доступні поповнення транспортної карти, QR-квитки у смартфоні, сповіщення про ремонтні роботи від комунальних служб, оплата паркування та штрафів, повернення евакуйованої автівки без черг.

Джерело: КМДА