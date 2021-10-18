В КМДА повідомили, що уперше в Києві на дорозі облаштували пластиковий бордюр, який фізично захищає велосмугу від автомобілів. Це рішення з одного боку заважає паркуватися автомобілям на велосмузі, а з іншого – робить велосмугу двосторонньою. Наступного року планується захистити такими пластиковими бортами понад 50 кілометрів смуг громадського транспорту.

Без такого делінеатора, за правилами дорожнього руху, вздовж дороги можна розміщувати тільки односторонню велосмугу. Всього на новій велодоріжці, яка прокладена від бульвару Лесі Українки до Хрещатика, встановлено 125 бордюрів завдовжки по 180 см кожний.

Їхня висота у 12 см розрахована так, щоб у випадку екстремальної ситуації не заважати проїзду пожежної техніки чи іншого спецтранспорту. У Європі вже доведено, що такі засоби фізичного відокремлення смуг працюють найкраще для розділення різних видів транспорту на дорозі та сприяють зменшенню заторів.

Реалізація комплексної схеми організації дорожнього руху на Бессарабській площі, вул. Басейній та Крутому узвозі наразі в активній фазі — там вже наносять нову розмітку, встановлюють та замінюють дорожні знаки, влаштовують паркувальні кишені та двосторонню велосипедну доріжку на ділянці між б-ром Лесі Українки та вул. Хрещатик.

«Бессарабська площа – один із найбільш завантажених транспортних вузлів Києва, який пропускає близько 25 тисяч автомобілів на добу. Завдяки новому підходу і перерозподілу вуличного простору площа із постійно перевантаженого транспортного вузла нарешті перетвориться на більш зручний і комфортний простір усіх учасників руху», – зазначив Олександр Густєлєв.

За його словами, на вулиці Басейній уже влаштовують паркувальні кишені та велосипедну доріжку довжиною 1,5 км. Вона проходитиме тротуарною зоною та проїжджою частиною вул. Басейної. Для безпеки та зручності велосипедистів велосмугу відокремлюють пластиковим бортом від зони паркування автомобілів. На жаль, водії автомобілів уже зламали встановлений борт — його доведеться замінити.

«Ця ділянка, згідно з Концепцією розвитку велосипедної інфраструктури в м. Києві, є важливою частиною майбутнього магістрального веломаршруту «Лісовий масив-Центр» і поєднає запроєктовану велосипедну інфраструктуру на вул. Хрещатик та низку вулиць столичного Печерська. Також для зручності пішоходів влаштували більш зручний пішохідний перехід через Крутий узвіз на Бессарабську площу. Раніше пішоходи мусили переходити чотири смуги руху. Тепер – дві», – додав Олександр Густєлєв.

Ідеєю для змін Бессарабської площі стали напрацювання школи-воркшопу «Трансформація Бессарабської площі», що відбулася у 2018 році. Активісти та експерти з транспортного планування запропонували більш зручні варіанти організації простору Бессарабської площі, метою яких є підвищення комфорту руху пішоходів та громадського транспорту.

Джерело: КМДА