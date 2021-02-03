КМДА: В Києві вийшли на маршрути нові тролейбуси «Богдан» з відеокамерами, електронним квитком та автономним ходом 1 км





Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що на маршрути в Києві вийшли 15 сучасних тролейбусів «Богдан», які місто нещодавно придбало для оновлення парку столичного громадського транспорту.

Тролейбуси «Богдан Т90117» довжиною 18,75 метрів розраховані на 170 пасажирів, зокрема, мають 50 місць для сидіння. Кузов електротранспорту виготовлений із використанням антикорозійних матеріалів, що подовжує експлуатацію транспортного засобу. Тролейбуси мають антивандальні сидіння, світлодіодне освітлення, а внутрішнє облицювання салону виконане з важкозаймистих матеріалів.

Усі тролейбуси оснащені кондиціонерами, світлозвуковими маршрутними та інформаційними покажчиками, відеокамерами для фіксації дорожньої ситуації та ситуації в салоні, GPS-трекерами, а також системою електронного квитка, підрахунку та обліку пасажирів. Шо дуже важливо в умовах ускладненого дорожнього руху — тролейбуси мають запас автономного ходу не менше 1 км. Тобто, якщо відбувся розрив проводів, знеструмлення мережі, або затор через аварію, то новий тролейбус зможе проїхати проблемну ділянку автономно до 1 км.

«Важливо, що тролейбуси повністю відповідають вимогам інклюзивності: 100% низька підлога, виділене місце для інвалідного візка. Наше завдання зробити так, аби в Києві був сучасний громадський транспорт. Тому ми робимо все можливе, щоб витіснити маршрутки, які вже не відповідають жодним вимогам і стандартам, сучасним громадським транспортом європейського рівня», – зазначив Віталій Кличко.

Мер Києва також підкреслив, що за кілька останніх років столиця закупила 513 одиниць нового рухомого складу громадського транспорту, зокрема 139 тролейбусів, 67 трамваїв та 307 автобусів.

Нагадаємо, що у Верховній Раді нещодавно зареєстрували законопроект №4583, який повинен поліпшити якість громадського транспорту та покінчити зі старими маршрутками.

Джерело: КМДА