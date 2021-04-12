КМДА встановить велосвітлофори ще на 40 вулицях Києва та збільшить протяжність велоінфраструктури на 100 км





Заступник голови КМДА Олександр Густєлєв зазначив, що цьогоріч ще кілька вулиць столиці облаштують велосвітлофорами. Першочергово велосвітлофори будуть встановлені на перехресті проспекту Степана Бандери з Тульською площею, розі вул. Івана Франка з вул. Богдана Хмельницького, вул. Андріївської з вул. Петра Сагайдачного.

«Велосвітлофори – дієвий елемент підвищення безпеки руху для велосипедистів, адже дає можливість на перехрестях регулювати велосипедний рух окремою фазою світлофора. Перші такі світлофори місто встановило в минулому році на трьох перехрестях: на вул. Пушкінській з бульваром Тараса Шевченка, вул. Богдана Хмельницького та вул. Прорізної», – розповів заступник голови КМДА.

За його словами, в подальших планах, в рамках капітальних ремонтів, встановити велосипедні світлофори на ще 40 столичних вулицях. Зокрема, вздовж вулиць Митрополита Василя Липківського, Льва Толстого, Богдана Хмельницького, Хрещатика, Терещенківської, Святошинської, Жмеринської, Саксаганського, Урлівської, проспектів Повітрофлотського та Героїв Сталінграда, площі Льва Толстого та Набережного шосе.

Олександр Густєлєв наголосив, що цьогоріч заплановано подальше збільшення протяжності веломережі столиці. Фахівці Департаменту транспортної інфраструктури розробили нові схеми організації дорожнього руху 48 вулиць, на яких буде влаштована велоінфраструктура загальною протяжністю понад 66 км, ще близько 32 км – проєктуються. Таким чином у 2021 році планується збільшити протяжність велоінфраструктури на 100 км.

Джерело: КМДА