КМДА: За проєкти «Громадського бюджету» вперше можна буде проголосувати у смартфоні за допомогою додатку Kyiv Smart City





Департамент інформаційно-комунікаційних технологій КМДА повідомив, що цього року голосування за проєкти Громадського бюджету-2021 стартує 17 серпня 2020 року. Кияни, що братимуть участь у голосуванні, зможуть зробити це кількома способами: як і раніше, після авторизації на сайті Громадського бюджету, а також вперше – у додатку Kyiv Smart City.

Громадський бюджет – це та частка міського бюджету, долю якої щороку вирішують самі містяни шляхом електронного голосування. Кожен учасник може проголосувати за 5 проєктів-фаворитів. Містяни подають на голосування власні проєкти. В результаті ті з них, що отримають найбільше голосів, втілюються владою міста під контролем самих містян. Цього року голосування триватиме з 17 серпня до 15 вересня. Оголошення проєктів-переможців буде відбуватися до 1 жовтня, а реалізація — до 31 грудня 2021 року.

Цьогорічна кампанія голосування буде вже п’ятою в столиці. Щороку кількість проєктів та киян, що беруть участь у голосуванні, зростає. Так, якщо у першому Громадському бюджеті перемогло 62 проєкти, то у четвертому (ГБ-2020) вже 554. Збільшується і фонд Громадського бюджету. За п’ять років він зріс із 50 до 160 мільйонів гривень.

Популярність Громадського бюджету пояснюється прозорим механізмом голосування — кияни створюють та обирають проєкти, які вважають дійсно необхідними для міста. Наприклад, завдяки фінансуванню в рамках Громадського бюджету, в Києві з’явилися нові об’єкти та проводяться заходи, покликані зробити життя в місті більш комфортним, сучасним та безпечним. Серед реалізованих проєктів: скейт-парк на березі Дніпра, фестиваль молодіжних ініціатив «Youthday», освітній проєкт «Kyiv radio school», освітлення прибудинкових територій автономними сонячними ліхтарями та інші.

Голосувати за проєкти у додатку зможуть користувачі, які зареєстровані у столиці та/або платять податки до бюджету Києва. Для голосування також необхідно підтвердити свою особу, підключивши у додатку Bank ID. Верифікація потрібна для відкритого та прозорого голосування, адже воно відбувається лише в електронному вигляді. У деяких випадках голосування може бути недоступне. Наприклад, якщо користувач на момент голосування не досяг 16 років, не зареєстрований у Києві, уже використав усі голоси, який має недостатньо інформації для підтвердження особи або ж чий акаунт обмежений/заблокований через порушення внутрішніх правил ГБ.

Оновлена версія додатку Kyiv Smart City з функціоналом для голосування очікується на початку серпня, завантажити або оновити застосунок можна за наступним посиланням.

Джерело: КМДА