КМДА знову перенесла термін запровадження е-квитка в маршрутках Києва — з 1 липня 2021 на 1 січня 2023 року





У Києві знову відклали запровадження єдиного електронного квитка на проїзд в маршрутках. На початку поточного року КМДА прийняла рішення перенести введення обов’язкового електронного квитка в маршрутках з 1 січня на 1 липня 2021 року. Але днями столична влада випустила нове розпорядження, де вказаний новий термін — 1 січня 2023 року.

У тексті відповідного розпорядження зазначається, що таке рішення прийняли для того, щоб продовжити досліджувати та випробовувати систему:

Зазначимо, що спочатку введення єдиного електронного квитка для громадського транспорту в Києві планували в другому кварталі 2018 року, але запуск переносили кілька разів. З 1 листопада 2018 року е-квиток запрацював в тестовому режимі. У липні 2020 року введення системи знову відтермінували для врегулювання питання про пільговий проїзд для громадян з інших міст.

У січні у Верховній Раді зареєстрували законопроект №4583, який повинен поліпшити якість громадського транспорту та покінчити зі старими маршрутками.

Джерело: КМДА