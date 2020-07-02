Комитет ВРУ утвердил законопроект №3023 о электросамокатах и электроскутерах, их предлагают выделить в новую категорию участников дорожного движения
В феврале текущего года в Верховную Раду Украины внесли проект закона №3023, которым предлагается «легализовать» владельцев персонального легкого электротранспорта, включая электрические скутеры, гироборды, гироскутеры и т.д., превратив их в полноценных участников дорожного движения. Соавтор законопроекта Юлия Клименко на своей странице в Facebook сообщила, что профильный комитет утвердил его и передал на дальнейшее рассмотрение депутатов ВРУ.
К пользователям «персонального легкого электротранспорта» предлагается отнести лиц, которые передвигаются с использованием одно-, двух- или трехколесного механического транспортного средства, приводимого в движение с помощью электродвигателя (электрические скутеры, cигвеи, гироборды, гироскутеры и т.д.), кроме инвалидных колясок и велосипедов, оборудованных электродвигателями.
«Спасибо коллегам! Сегодня Комитет поддержал мой законопроект №3023 о персональном легком электротранспорте.
Законопроект дает возможность создать безопасные условия передвижения для всех участников дорожного движения. Надеюсь, он найдет необходимую поддержку голосов в сессионном зале» — отметила Юлия Клименко.
Напомним, что законопроект предлагает разрешить владельцам персонального электротранспорта передвигаться по специальным велосипедным дорожкам, а если их нет — по краю проезжей части дороги или обочине.
При этом индивидуальный электротранспорт должен быть исправен, оборудован светоотражателями и, если это предусмотрено изготовителем, звуковым сигналом. Люди, которые управляют персональным электротранспортом в темное время суток или при недостаточной видимости должны включить фару или фонарь.
Что немаловажно, предлагается запретить передвигаться на таком транспорте в состоянии алкогольного опьянения, перевозить пассажиров (если это не предусмотрено конструкцией), а также пользоваться мобильным телефоном во время езды, держа его в руке.
Источник: Юлия Клименко