Комитет ВРУ утвердил законопроект №3023 о электросамокатах и электроскутерах, их предлагают выделить в новую категорию участников дорожного движения

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В феврале текущего года в Верховную Раду Украины внесли проект закона №3023, которым предлагается «легализовать» владельцев персонального легкого электротранспорта, включая электрические скутеры, гироборды, гироскутеры и т.д., превратив их в полноценных участников дорожного движения. Соавтор законопроекта Юлия Клименко на своей странице в Facebook сообщила, что профильный комитет утвердил его и передал на дальнейшее рассмотрение депутатов ВРУ.

К пользователям «персонального легкого электротранспорта» предлагается отнести лиц, которые передвигаются с использованием одно-, двух- или трехколесного механического транспортного средства, приводимого в движение с помощью электродвигателя (электрические скутеры, cигвеи, гироборды, гироскутеры и т.д.), кроме инвалидных колясок и велосипедов, оборудованных электродвигателями.

«Спасибо коллегам! Сегодня Комитет поддержал мой законопроект №3023 о персональном легком электротранспорте. Законопроект дает возможность создать безопасные условия передвижения для всех участников дорожного движения. Надеюсь, он найдет необходимую поддержку голосов в сессионном зале» — отметила Юлия Клименко.

Напомним, что законопроект предлагает разрешить владельцам персонального электротранспорта передвигаться по специальным велосипедным дорожкам, а если их нет — по краю проезжей части дороги или обочине.

При этом индивидуальный электротранспорт должен быть исправен, оборудован светоотражателями и, если это предусмотрено изготовителем, звуковым сигналом. Люди, которые управляют персональным электротранспортом в темное время суток или при недостаточной видимости должны включить фару или фонарь.

Что немаловажно, предлагается запретить передвигаться на таком транспорте в состоянии алкогольного опьянения, перевозить пассажиров (если это не предусмотрено конструкцией), а также пользоваться мобильным телефоном во время езды, держа его в руке.

Источник: Юлия Клименко