Конкурент Xiaomi Mi 10 Lite 5G. Представлен смартфон Honor 30S с SoC Kirin 820 5G, 64-мегапиксельной квадрокамерой и аккумулятором на 4000 мА·ч с поддержкой 40-ваттной зарядки

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На прошлой неделе компания Huawei представила новую флагманскую линейку камерофонов Huawei P40, а сегодня принадлежащий ей суббренд Honor рассекретил модель Honor 30S, которая выступает более доступной альтернативой дебютировавшего в прошлом месяце флагмана Honor View 30 Pro.

Будучи самой доступной моделью линейки (на данный момент), Honor 30S выделяется премиальным дизайном (метал+стекло) и рядом флагманских возможностей.

Среди отличительных особенностей Honor 30S — 7-нм SoC Kirin 820 со встроенным двухрежимным модемом 5G, высококачественный экран IPS (HDR10+ и сертификат TÜV Rheinland) диагональю 6,5 дюйма и разрешением FullHD+ с врезанной (в верхнем левом углу) фронтальной камерой на 16 Мп, основная квадрокамера с модулями 64, 8, 8 и 2 Мп и аккумулятор емкостью 4000 мА·ч с быстрой зарядкой мощностью 40 Вт (зарядка до 70% будет занимать всего полчаса).

Отдельно стоит остановиться на новой SoC Kirin 820. В ее конфигурации восьмиядерный CPU (одно ARM Cortex-A76 с частотой 2,36 ГГц, три ARM Cortex-A76 с частотой 2,22 ГГц и четыре Cortex-A55 счастотой 1,84 ГГц), шестиядерный GPU Mali-G57, процессор изображений ISP 5.0 и модем 5G. По данным производителя, Kirin 820 превосходит Kirin 810 по части производительность CPU на 27%, по части GPU — на 38%, а по части NPU в операциях ИИ — на целых 73%.

Что касается основной камеры, главный сенсор на 64 Мп соединен с объективом с диафрагмой F/1,8 и фокусным расстоянием 26 мм. Один из 8-Мп оснащен широкоугольным объективом с фокусным расстоянием 17 мм (угол обзора — 120°), а второй телеобъективом, обеспечивающим 3-кратный оптический и 20-кратный цифровой зум. Четвертый модуль с датчиком разрешением 2 Мп — для макросъемки с минимальной дистанцией фокусировки 4 см. Основная камера Honor 30S выделяется поддержкой системы стабилизации AIS на основе ИИ.

Как и другие последние модели, Honor 30S поставляется без сервисов Google. Вместо них альтернатива в виде Huawei (HMS), включающая в себя магазин приложений AppGallery вместо Google Play. К слову, из коробки на Honor 30S установлена ОС Android 10 с фирменной оболочкой Magic UI 3.1.1.