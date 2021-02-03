lifecell запускає продаж обладнання «все в одному» для телемедицини та обстеження пацієнтів Medcell





Мобільний оператор lifecell оголосив про отримання сертифіката відповідності та запуск продажу в Україні обладнання для телемедичних консультацій Medcell. Це рішення для проведення телемедичних консультацій пацієнтів представлено мобільним комплексом для вимірювання показників здоров’я у форматі «все в одному». Medcell допоможе медичним працівникам здійснювати швидкі та точні обстеження навіть у віддалених населених пунктах.

Після обстеження пацієнт матиме змогу звернутися до лікарів вузького профілю для постановки точного діагнозу й отримання рекомендацій під час відеоконсультацій онлайн. За необхідності після кожної консультації телемедичне обладнання Medcell може завантажувати отримані дані на спеціальну платформу для пацієнтів і лікарів за допомогою мобільного інтернету або Wi-Fi.

До комплекту обладнання входять: головний монітор із вбудованою камерою та мікрофоном, 12-канальний електрокардіограф, цифровий термометр, пульсоксиметр, тонометр, глюкометр, цифровий стетоскоп, спірометр і опціональний прилад ― дерматоскоп. Усе обладнання розміщено в компактній валізі (вага мобільного комплексу становить 6 кг). Можна також замовити додаткові аксесуари та витратні матеріали, а саме: аналізатори гемоглобіну, глікованого гемоглобіну, лейкоцитів, ліпідів крові, сечі та відповідні тест-смужки для проведення вимірювань, цифровий офтальмоскоп, монітор серця плоду, біохімічний аналізатор крові, цифрові ваги з вимірюванням індексу маси тіла та принтер. Гарантія на обладнання від виробника становить 3 роки.

«Ми пропонуємо клієнтам використовувати прилад Medcell під час виїзних консультацій пацієнтів (зокрема це актуально для тих населених пунктів, де немає окремої амбулаторії, а сімейний лікар самостійно відвідує пацієнтів). Наразі ми беремо участь у державних тендерах, які проводять обласні адміністрації задля оснащення регіональних медичних закладів необхідним обладнанням. Ці прилади стануть у пригоді медичним закладам первинної ланки та їхнім медпрацівникам (сімейним амбулаторіям, пунктам первинної медичної допомоги, сімейним лікарям, терапевтам тощо), а також великим підприємствам і закладам освіти, які мають в штаті медичного працівника» — прокоментував Євген Кураченко, начальник відділу рішень для корпоративного бізнесу lifecell.

Джерело: lifecell