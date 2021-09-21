



Мобільний оператор lifecell запускає послугу «пРРОфіт від lifecell», яка дозволяє одним пристроєм замінити POS-термінал, касовий апарат (пРРО) та принтер фіскальних чеків, а також отримати підтримку при підключенні та обслуговуванні обладнання.

З 1 січня 2022 року законодавство вимагає від ФОП-платників єдиного податку 2-4 групи перейти на використання РРО/пРРО. Це означає, що усі заклади громадського харчування й сфери послуг, а також торговельні заклади, які працюють у формі ФОП, проводитимуть операції через касовий апарат.

Вирішити це питання допоможе платіжний термінал Verifone X990, який за своїми функціями є повноцінною мобільною заміною стаціонарного касового апарату. Вже зараз цим пристроєм можуть користуватись юридичні особи та фізичні особи-підприємці, адже він допомагає спростити процеси взаєморозрахунків з клієнтами, ведення обліку товарів та реєстрації продажів на фіскальних серверах ДПС.

В рамках послуги також пропонується супровід при укладанні договору еквайрингу (отримання попереднього погодження від банку), первинне налаштування та інструктаж, call-центр для консультування з питань роботи терміналу, заміна терміналу у випадку гарантійного ремонту, безкоштовна доставка терміналу в сервісний центр.

Основні можливості мобільного платіжного терміналу:

Облік товарів та послуг, завантаження списку товарів, пошук товарів за назвою і штрих-кодом.

Фіскальні касові чеки з QR-кодом і реєстрація в ДПС.

Приймання готівкових та карткових платежів, в т.ч. NFC, друк фіскальних чеків, облік готівки.

Відправка звітів до ДПС.

пРРО на вибір: SM POS або Checkbox.

Зчитування штрих-кодів та QR.

Зв’язок: 2G, 3G, 4G LTE, WiFi або Bluetooth.

Послуга надається у партнерстві з компанією «Сервус Сістемз Інтегрейшн» («ЕсЕсАй»), яка надає відповідне програмне забезпечення, гарантію 12 місяців та здійснює сервісне обслуговування на місці встановлення. Замовити послугу та придбати платіжний термінал можна у корпоративних дилерів, у спеціалізованих магазинах, або залишити заявку на сайті.

Джерело: lifecell