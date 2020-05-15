Лучше камера, больше памяти и батарея на 5000 мА·ч. Представлен улучшенный середняк Samsung Galaxy A21s

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Как мы вчера узнали, недорогие смартфоны Samsung Galaxy A пользуются хорошим спросом, а спрос, как известно, рождает предложение. Только в прошлом месяце был представлен среднеуровневый смартфон Galaxy A21, а сегодня Samsung анонсировала улучшенную модель Galaxy A21s.

Новая модель сохранила прежний дизайн и отличается от предшественника по нескольким параметрам. Говоря конкретнее, у Galaxy A21s немного лучше основная камера, больше памяти и аккумулятор более высокой емкости — главный модуль имеет разрешение 48 Мп (остальные такие же 8 (сверхширик), 2 (макро) и 2 (сенсор глубины сцены) Мп), 3, 4 или 6 ГБ оперативной памяти и 32 или 64 ГБ встроенной флэш-памяти и аккумулятор емкостью 5000 мА·ч с зарядкой мощностью 15 Вт. Платформа все та же — восьмиядерная SoC с частотой 2,0 ГГц. Экран тоже остался прежним — 6,5-дюймовый экран Super AMOLED Infinity-O разрешением HD+ (1600х720 пикселей) с врезанной в левый верхний угол камерой на 13 Мп.

Из коробки устройство работает под управлением ОС Android 10 с интерфейсом One UI 2.1. Цветов корпуса на выбор четыре — черный, белый, синий и красный. В Европе Galaxy A21s можно будет купить с 19 июня по рекомендованной розничной цене €200.

О сроках доступности и цене Galaxy A21s для Украины пока подробностей нет.

Источник: Samsung