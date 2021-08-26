



Поки в Києві продовжується епопея з горезвісним електронним квитком Kyiv Smart Card та маршрутками до впровадження власної електронної системи оплати громадського транспорту готується ще одне українське місто-мільйонник — Львів. «Хмарочос» на основі влогу блогера-урбаніста Андрія Білого підготував ґрунтовний матеріал про підготовку до запуску, тарифи та розроблену муніципалітетом фінансову модель, тезово переказуємо основне.

Валідатори в маршрутках, пільгові картки та оплата транспортної роботи

Е-квиток у Львові планували запровадити ще з 2012 року, але згодом процес загальмувався. Тепер нова команда реанімувала проєкт і зараз триває його активна підготовка — так, встановлення валідаторів навіть випереджає графік. Наразі вже обладнано 325 трамваїв, автобусів і тролейбусів, а до кінця листопада, згідно з очікуваннями, буде встановлено всі валідатори. Також місто почало встановлювати валідатори й на маршрутках — надалі приватні перевізники, які виграватимуть тендери на маршрути, вже самі оплачуватимуть встановлення системи.

Зараз ЦНАПи приймають у львів’ян документи на пільгові картки — наразі опрацьовано 43 тисячі заявок (загалом у місті налічується приблизно 200-250 тис. пільговиків).

Львів планує стати першим містом України, яке оплачуватиме транспортну роботу — розраховуватися з перевізниками за кілометр виконаної роботи. Для цього міський виконком вже ухвалив всі потрібні підзаконні акти.

Нові тарифи (з дорогими разовими квитками та доступнішими проїзними) та штрафи за безквитковий проїзд

Львів розробив фінансову модель впровадження е-квитка та попередньо сформував тарифну сітку. Її ключова особливість — дорогий разовий квиток. Його ціна може стати найвищою Україні. Так, при оплаті проїзду готівкою водію за разовий квиток доведеться заплатити 18 гривень. Водночас електронний разовий квиток коштуватиме 12 гривень.