Львів планує запуск єдиного електронного квитка на 13 січня 2022 року — звичайний разовий квиток подорожчає до 18 гривень
Поки в Києві продовжується епопея з горезвісним електронним квитком Kyiv Smart Card та маршрутками до впровадження власної електронної системи оплати громадського транспорту готується ще одне українське місто-мільйонник — Львів. «Хмарочос» на основі влогу блогера-урбаніста Андрія Білого підготував ґрунтовний матеріал про підготовку до запуску, тарифи та розроблену муніципалітетом фінансову модель, тезово переказуємо основне.
Валідатори в маршрутках, пільгові картки та оплата транспортної роботи
- Е-квиток у Львові планували запровадити ще з 2012 року, але згодом процес загальмувався. Тепер нова команда реанімувала проєкт і зараз триває його активна підготовка — так, встановлення валідаторів навіть випереджає графік. Наразі вже обладнано 325 трамваїв, автобусів і тролейбусів, а до кінця листопада, згідно з очікуваннями, буде встановлено всі валідатори. Також місто почало встановлювати валідатори й на маршрутках — надалі приватні перевізники, які виграватимуть тендери на маршрути, вже самі оплачуватимуть встановлення системи.
- Зараз ЦНАПи приймають у львів’ян документи на пільгові картки — наразі опрацьовано 43 тисячі заявок (загалом у місті налічується приблизно 200-250 тис. пільговиків).
- Львів планує стати першим містом України, яке оплачуватиме транспортну роботу — розраховуватися з перевізниками за кілометр виконаної роботи. Для цього міський виконком вже ухвалив всі потрібні підзаконні акти.
Нові тарифи (з дорогими разовими квитками та доступнішими проїзними) та штрафи за безквитковий проїзд
- Львів розробив фінансову модель впровадження е-квитка та попередньо сформував тарифну сітку. Її ключова особливість — дорогий разовий квиток. Його ціна може стати найвищою Україні. Так, при оплаті проїзду готівкою водію за разовий квиток доведеться заплатити 18 гривень. Водночас електронний разовий квиток коштуватиме 12 гривень.
- Разовий квиток передбачатиме можливість пересадки на інший транспорт без доплати протягом 40 хвилин.
- Тарифи сформовано таким чином, аби заохотити львів’ян купувати абонементи. Безлімітний місячний абонемент коштуватиме 420 гривень, на пів року — 2160 гривень, річний — 3960 гривень. Для школярів і студентів передбачені знижки — вартість разового учнівського квитка становить 3,6 гривні, а студентського — 6 гривень. Абонементи дозволять ще більше заощаджувати — наприклад, студентський місячний проїзний коштуватиме 210 гривень.
- Модель також передбачає окрему категорію для тих, хто не купує абонементи, а просто оплачує проїзд карткою — тарифи агрегації. Після четвертої поїздки за день кожна наступна буде безплатною. На тиждень поріг входу в безоплатність становить 16 поїздок (тобто максимум 192 гривні), а на місяць — 45 поїздок (максимум 545 гривень).
- Передбачаються також короткотермінові туристичні поїздки з окремим тарифом — одноденний проїзний коштуватиме 42 гривні, дводенний — 84 гривні, триденний — 120 гривень, а проїзний на сім днів — 168 гривень.
- Для безквиткових пасажирів діятиме штрафний квиток за 120 гривень. У такий спосіб місто вирішило підвищити покарання за безквитковий проїзд, яке законодавством обмежено 20-разовим розміром від вартості квитка. Це означає, що окрім стандартного штрафу у 240 гривень безбілетник муситиме купити ще й штрафний квиток за 120 гривень.
- Згідно з очікуваннями творців моделі, переважна більшість — понад 40% — пасажирів купуватимуть місячні абонементи. 15%, за прогнозом, куплятимуть разові електронні квитки по 12 гривень, і ще 15% — разові за 18 гривень готівкою. За прогнозом муніципалітету, продаж квитків приноситиме бюджету 1,4 мільярда гривень на рік, а видатки складатимуть приблизно 1,8 мільярда гривень на рік. Яким шляхом буде погашатись різниця, не уточнюється.