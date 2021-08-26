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Львів планує запуск єдиного електронного квитка на 13 січня 2022 року — звичайний разовий квиток подорожчає до 18 гривень

Львів планує запуск єдиного електронного квитка на 13 січня 2022 року — звичайний разовий квиток подорожчає до 18 гривень

Львів планує запуск єдиного електронного квитка на 13 січня 2022 року — звичайний разовий квиток подорожчає до 18 гривень


Поки в Києві продовжується епопея з горезвісним електронним квитком Kyiv Smart Card та маршрутками до впровадження власної електронної системи оплати громадського транспорту готується ще одне українське місто-мільйонник — Львів. «Хмарочос» на основі влогу блогера-урбаніста Андрія Білого підготував ґрунтовний матеріал про підготовку до запуску, тарифи та розроблену муніципалітетом фінансову модель, тезово переказуємо основне.

Валідатори в маршрутках, пільгові картки та оплата транспортної роботи

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  • Е-квиток у Львові планували запровадити ще з 2012 року, але згодом процес загальмувався. Тепер нова команда реанімувала проєкт і зараз триває його активна підготовка — так, встановлення валідаторів навіть випереджає графік. Наразі вже обладнано 325 трамваїв, автобусів і тролейбусів, а до кінця листопада, згідно з очікуваннями, буде встановлено всі валідатори. Також місто почало встановлювати валідатори й на маршрутках — надалі приватні перевізники, які виграватимуть тендери на маршрути, вже самі оплачуватимуть встановлення системи.
  • Зараз ЦНАПи приймають у львів’ян документи на пільгові картки — наразі опрацьовано 43 тисячі заявок (загалом у місті налічується приблизно 200-250 тис. пільговиків).
  • Львів планує стати першим містом України, яке оплачуватиме транспортну роботу —  розраховуватися з перевізниками за кілометр виконаної роботи. Для цього міський виконком вже ухвалив всі потрібні підзаконні акти.

Нові тарифи (з дорогими разовими квитками та доступнішими проїзними) та штрафи за безквитковий проїзд

  • Львів розробив фінансову модель впровадження е-квитка та попередньо сформував тарифну сітку. Її ключова особливість — дорогий разовий квиток. Його ціна може стати найвищою Україні. Так, при оплаті проїзду готівкою водію за разовий квиток доведеться заплатити 18 гривень. Водночас електронний разовий квиток коштуватиме 12 гривень.

Львів планує запуск єдиного електронного квитка на 13 січня 2022 року — звичайний разовий квиток подорожчає до 18 гривень

  • Разовий квиток передбачатиме можливість пересадки на інший транспорт без доплати протягом 40 хвилин.
  • Тарифи сформовано таким чином, аби заохотити львів’ян купувати абонементи. Безлімітний місячний абонемент коштуватиме 420 гривень, на пів року — 2160 гривень, річний — 3960 гривень. Для школярів і студентів передбачені знижки — вартість разового учнівського квитка становить 3,6 гривні, а студентського — 6 гривень. Абонементи дозволять ще більше заощаджувати — наприклад, студентський місячний проїзний коштуватиме 210 гривень.
  • Модель також передбачає окрему категорію для тих, хто не купує абонементи, а просто оплачує проїзд карткою — тарифи агрегації. Після четвертої поїздки за день кожна наступна буде безплатною. На тиждень поріг входу в безоплатність становить 16 поїздок (тобто максимум 192 гривні), а на місяць — 45 поїздок (максимум 545 гривень).
  • Передбачаються також короткотермінові туристичні поїздки з окремим тарифом — одноденний проїзний коштуватиме 42 гривні, дводенний — 84 гривні, триденний — 120 гривень, а проїзний на сім днів — 168 гривень.
  • Для безквиткових пасажирів діятиме штрафний квиток за 120 гривень. У такий спосіб місто вирішило підвищити покарання за безквитковий проїзд, яке законодавством обмежено 20-разовим розміром від вартості квитка. Це означає, що окрім стандартного штрафу у 240 гривень безбілетник муситиме купити ще й штрафний квиток за 120 гривень.
  • Згідно з очікуваннями творців моделі, переважна більшість — понад 40% — пасажирів купуватимуть місячні абонементи. 15%, за прогнозом, куплятимуть разові електронні квитки по 12 гривень, і ще 15% — разові за 18 гривень готівкою. За прогнозом муніципалітету, продаж квитків приноситиме бюджету 1,4 мільярда гривень на рік, а видатки складатимуть приблизно 1,8 мільярда гривень на рік. Яким шляхом буде погашатись різниця, не уточнюється.
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