Lyft розглядає можливість вступу до «Дія.City» та планує відкрити R&D-центр у Києві





Український R&D-центр займатиметься дослідженням та розробкою продуктів і стане одним із найбільших у Європі, повідомили в Мінцифрі.

Lyft — одна із найбільших транспортних компаній світ. Транспортна мережа Lyft об’єднує в одному застосунку прокат автомобілів, велосипедів, моторолерів та транзит. Її сервіси охоплюють приблизно для 95% населення США; також компанія працює в Канаді та Європі. На початку року Lyft продала підрозділ із розробки безпілотних автомобілів компанії Toyota за $550 млн. Наразі компанія набирає команду інженерів в український R&D-центр.

В Мінцифрі окремо відзначили, що Lyft розглядає можливість вступити до «Дія.City» (спеціальний правовий режим з особливими умовами оподаткування для ІТ-сфери).

«В Україні один із найбільших швидкозростаючих ринків ІТ в Європі. Зараз в Україні працюють понад 220 тисяч IT-спеціалістів. Саме талант наших інженерів та стрімка цифровізація нашої держави сприяли рішенню Lyft відкрити R&D-центр в Україні. Ми пишаємось тим, що такі інноваційні компанії, як Lyft, відзначають високу кваліфікацію українських IT-спеціалістів та високорозвинений IT-сектор. Ми хочемо, щоб в Україну заходили дедалі більше технологічних компаній. Саме для цього ми запускаємо Дія City — спеціальний правовий режим та одну з найкращих податкових систем для IT у світі», Михайло Федоров, віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації України

В Мінцифрі очікують, що завдяки «Дія City» доходи IT-галузі в Україні до 2025 року можуть зрости до $16,5 млрд, кількість робочих місць у галузі зросте до 450 тис., а ІТ-індустрія зможе досягти 10% у ВВП країни (зараз частка становить близько 3,7-4,2%).

Під час робочого візиту до США президент України Володимир Зеленський з делегацією зустрівся також з генеральним директором Apple Тімом Куком.