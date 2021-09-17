



Новий асортимент для геймерів, розроблений IKEA у співпраці з Republic of Gamers (ROG), буде доступний у магазині міського формату IKEA в Києві та в онлайн-магазині з початку жовтня. Він складатиметься з 15 найменувань товарів та допоможе створити цілісні персоналізовані рішення, які не тільки чудово впишуться в оселю, але й збільшать ігрову ефективність.

«IKEA прагне створити краще повсякденне життя для багатьох людей — і для геймерів, у тому числі. Ми співпрацюємо зі справжнім експертом у світі ігор, який глибоко знає ігрову індустрію і хоче знайти нові шляхи поєднання ігор з перебуванням вдома. Відтак, ми об’єднали найкращі практики компаній IKEA та ROG та демократизували ігровий досвід, створивши як функціональні та доступні товари, так і комплексні ігрові рішення. Сподіваємося, що це дозволить українським геймерам облаштувати свій ігровий простір», — сказав Флоріан Меллє, менеджер IKEA в Україні.

Новий ігровий асортимент, орієнтований на ПК геймерів, складається з таких меблів, як ігрові столи, стільці, та з аксесуарів — тримача для чашок, захисту для підлоги, багатофункціональної подушки/ковдри, кільцевої лампи тощо. Він пропонує ігрові столи та стільці у різних цінових категоріях, аби відповідати потребам різних цільових груп.

«Геймери у всьому світі знають і люблять бренд ROG та надихають на те, аби пропонувати ринку найцікавіші ігрові інновації. Наше нове партнерство з експертами з IKEA дозволить ROG знайти нові та цікаві способи із покращення побуту геймерів», — сказав Кріс Хуан (Kris Huang), генеральний менеджер підрозділу ASUS Gaming Gear and Accessory Business.

Колекція містить п’ять груп товарів: HUVUDSPELARE, MATCHSPEL, UTESPELARE, LÅNESPELARE та UPPSPEL. Хоча товари UPPSEL були створені у тісній співпраці з ROG, суббрендом ASUS, решта товарів із серії була розроблена IKEA на основі знань та інсайтів, отриманих у результаті співпраці, аби запропонувати широкий асортимент геймерських товарів та задовольнити потреби геймерів з точки зору функціональності.

Джерело: IKEA