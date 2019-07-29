«Магия в мелочах»: Илон Маск продолжает интриговать пикапом Tesla, который будет официально представлен «‎за два-три месяца»





Мы уже множество раз слышали про электрический пикап Tesla, который будет выполнен в принципиально новом футуристическом дизайне, получит пару электродвигателей с «сумасшедшим» крутящим моментом, полный привод, адаптивную подвеску, 400-500 миль запаса хода и автопилот. Да, еще он должен быть практичнее, чем Ford F-150 и быстрее, чем Porsche 911 при цене менее $50 тыс. Также мы видели Tesla Pickup на официальном тизер-изображении и знаем, что его презентация состоится в этом году. В одном из последних сообщений в соцсети Twitter Илон Маск подбросил очередную косточку.

На вопрос одного из подписчиков, который «умирает, так ему не терпится узнать дату анонса пикапа Tesla», Илон Маск ответил, что презентация того самого долгожданного пикапа состоится в ближайшие два-три месяца. То есть, презентация Tesla Pickup (как бы он не назывался в конечном итоге) пройдет в сентябре или октябре. Разумеется, его анонс вовсе не означает скорый выход на рынок. Достаточно вспомнить доступный кроссовер Tesla Model Y, который был представлен в мае, но выйдет на рынок только в 2021 году.

Что касается сроков выпуска Tesla Pickup, учитывая нынешние производственные мощности, в лучшем случае его производство начнется в конце 2021 года, хотя куда более вероятным вариантом является начало 2022 года.

Также Илон Маск добавил, что вся магия пикапа Tesla будет в деталях, что бы это ни значило.

Источник: Twitter