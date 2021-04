Марсианский вертолет Ingenuity «‎размял» лопасти перед историческим полетом 11 апреля

Первый полет марсианского вертолета Ingenuity пройдет не ранее вечера 11 апреля, а результаты прибудут на Землю на следующий день 12 апреля, в День космонавтики.

Беспилотный вертолет «Индженьюити», также известный как Mars Helicopter, прибыл на Марс вместе с марсоходом «Персеверанс» 18 февраля 2021 года, и стал первым внеземным ЛА. Масса ЛА составляет 1,8 килограмма. Он оснащен двумя соосными контрвращающимися несущими винтами диаметром 1,2 метра, цветной камерой, комплексом электроники для навигации и связи, а также аккумуляторами, подключенными к солнечным панелям. Расчетная максимальная высота подъема дрона составляет 5 метров, а дальность — до 300 метров, время — не более 90 секунд (связано с ограниченностью заряда батарей).

4 апреля «Персеверанс» успешно высадил «Индженьюити» на относительно ровном участке в кратере Езеро. Этому предшествовала комплекс подготовительных процедур — сброс защитного кожуха, перевод вертолета в вертикальное положение, выдвижение четырех опор, раскладка винтов и подзарядка аккумуляторов. 5 апреля NASA отчиталось, что «Индженьюити» успешно пережил свою первую ночь на Марсе, несмотря на падение температуры окружающей среды до -90 градусов по Цельсию. Одновременно была опубликована первая фотография, сделанная камерой дрона.

7 апреля инженеры разблокировали винты и провели их пробную раскрутку — до скорости в 50 оборотов в минуту. 9 апреля команда получила фото от «Персеверанса», подтверждающие успешность процедуры. Теперь «Индженьюити» готов к первому полету.

🎶Wiggle, wiggle, wiggle 🎶

With just a little bit of swing, the #MarsHelicopter has moved its blades & spun to 50 rpm in preparation for first flight! Takeoff is slated for April 11, with confirmation expected overnight into April 12 for us Earthlings. https://t.co/TNCdXWcKWE pic.twitter.com/EpDZymjP13

— NASA JPL (@NASAJPL) April 9, 2021