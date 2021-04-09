Марсианский вертолет Ingenuity «‎размял» лопасти перед историческим полетом 11 апреля





Первый полет марсианского вертолета Ingenuity пройдет не ранее вечера 11 апреля, а результаты прибудут на Землю на следующий день 12 апреля, в День космонавтики.

Беспилотный вертолет «Индженьюити», также известный как Mars Helicopter, прибыл на Марс вместе с марсоходом «Персеверанс» 18 февраля 2021 года, и стал первым внеземным ЛА. Масса ЛА составляет 1,8 килограмма. Он оснащен двумя соосными контрвращающимися несущими винтами диаметром 1,2 метра, цветной камерой, комплексом электроники для навигации и связи, а также аккумуляторами, подключенными к солнечным панелям. Расчетная максимальная высота подъема дрона составляет 5 метров, а дальность — до 300 метров, время — не более 90 секунд (связано с ограниченностью заряда батарей).

4 апреля «Персеверанс» успешно высадил «Индженьюити» на относительно ровном участке в кратере Езеро. Этому предшествовала комплекс подготовительных процедур — сброс защитного кожуха, перевод вертолета в вертикальное положение, выдвижение четырех опор, раскладка винтов и подзарядка аккумуляторов. 5 апреля NASA отчиталось, что «Индженьюити» успешно пережил свою первую ночь на Марсе, несмотря на падение температуры окружающей среды до -90 градусов по Цельсию. Одновременно была опубликована первая фотография, сделанная камерой дрона.

7 апреля инженеры разблокировали винты и провели их пробную раскрутку — до скорости в 50 оборотов в минуту. 9 апреля команда получила фото от «Персеверанса», подтверждающие успешность процедуры. Теперь «Индженьюити» готов к первому полету.

🎶Wiggle, wiggle, wiggle 🎶 With just a little bit of swing, the #MarsHelicopter has moved its blades & spun to 50 rpm in preparation for first flight! Takeoff is slated for April 11, with confirmation expected overnight into April 12 for us Earthlings. https://t.co/TNCdXWcKWE pic.twitter.com/EpDZymjP13 — NASA JPL (@NASAJPL) April 9, 2021

В рамках первого тестового полета «Индженьюити» должен подняться на 3 метра, зависнуть на 30 секунд, а затем успешно примарсится. Если все пройдет успешно, то инженеры смогут перейти к более дальним полетам и выполнению программы миссии. Помимо демонстрации самой возможности полета БПЛА в условиях разреженной атмосферы, дрон должен провести фоторазведку местности. Также его планируют использовать для изучения труднодоступных мест, таких как скалы или впадины. Всего же дрон проработает на Марсе 30 солов (марсианских суток).