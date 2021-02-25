Мережа Ланет стала єдиним провайдером у Києві, який транслюватиме канали Discovery в кабельному ТБ у 2021 році





Провайдер інтернету та телебачення Мережа Ланет доповнив кабельні та цифрові ТБ-пакети низкою телеканалів групи Discovery. Телеканали вже доступні в кабельних та IPTV-пакетах у всіх містах, де є покриття Мережі Ланет, та в ОТТ-пакетах сервісу Ланет.TV. Таким чином Ланет єдиний серед київських кабельних провайдерів транслюватиме Discovery у 2021 році.

Відтепер абонентам Ланет доступні такі канали:

Discovery Channel – один із найбільш популярних пізнавально-розважальних каналів, який транслює програми про дослідження, експертні думки, цікаві експерименти, історичні деталі та сучасні технології.

ID (Investigation Discovery) – показує документальні стрічки про кримінальні справи, розслідування вбивств та інших злочинів.

Discovery TLC – розважальний канал, основною аудиторією якого є жінки. Передачі стосуються моди, стилю життя, кулінарії, виховання дітей, подорожей, весіль та інших актуальних для жінок тем.

Discovery Science – канал з науковими програмами, які охоплюють такі теми, як космос, сучасні технології, геологію, історію, тваринний світ.

Animal Planet – розважально-пізнавальний канал для усієї родини транслює фільми та програми про тварин у їх природному середовищі проживання, про види на грані зникнення, а також про домашніх улюбленців.

Eurosport 1 – контент для справжніх шанувальників спорту. Канал транслює футбольні матчі, Олімпійські ігри, новини та огляди актуальних спортивних подій.

Eurosport 2 – спортивний канал спрямований на молодшу аудиторію. В ефірі представлені такі види спорту, як сквош, регбі, хокей на траві, настільний теніс, а також спортивний екстрим, як от скелелазіння чи маунтинбайк.

Телеканали Discovery доступні абонентам Мережі Ланет у пакетах кабельного телебачення «Baza+» та «Prime+», в IPTV-пакетах «Baza» та «Prime» , а також користувачам сервісу онлайн-телебачення Ланет.TV у пакетах «Air» та «Fresh». Зазначимо, що Мережа Ланет входить у ТОП-3 операторів кабельного телебачення та ТОП-7 інтернет-провайдерів України, вона обслуговує понад 250 000 абонентів телекомунікаційних послуг у 8 областях України.

Нагадаємо, що з 1 січня 2021 року провайдер Volia підвищив абонплату та відключив канали групи Discovery (Animal Planet, Discovery, Eurosport, Travel і ін.), замінивши їх на канали Viasat і TV1000.

Джерело: Ланет