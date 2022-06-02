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Microsoft анонсировала радужный контроллер Xbox в поддержку ЛГБТКИА+ 🏳️‍🌈

Microsoft анонсировала радужный контроллер Xbox в поддержку ЛГБТКИА+ 🏳️‍🌈

Корпорация Microsoft объявила о доступности нового варианта дизайна для контроллеров Xbox, который можно заказать в рамках программы Xbox Design Lab.

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Контроллер выполнен в тематике Pride и содержит 34 флага сообщества ЛГБТКИА+ (лиц нетрадиционной сексуальной ориентации). Флаги переплетены между собой, чтобы «отмечать нюансы, сложность, интерсекциональность и силу многих сообществ ЛГБТКИА+».  Также контроллер имеет другие настраиваемые элементы, которые можно индивидуально сформировать в уникальный дизайн через сервис Xbox Design Lab. В том числе доступна возможность гравировки.

Первый контроллер Xbox с тематикой Pride появился в 2021 году, но он так и не вышел в свободную продажу, а дизайн был ограничен. Новый контроллер запускается через Xbox Design Lab для публичной покупки и предлагает возможности дополнительной индивидуальной настройки дизайна.

Новый дизайн контроллера в стилистике ЛГБТКИА+ приурочен к запланированному Microsoft празднованию Pride. Онлайн-заказы на такой контроллер можно будет оформить через Xbox Design Lab, начиная с 9 июня.

Microsoft вернула программу Xbox Design Lab, которая позволяет создавать индивидуальные контроллеры Xbox Series X

Источник: windowscentral


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