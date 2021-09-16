Microsoft тепер дозволяє входити в обліковий запис без використання пароля





Microsoft повідомила, що тепер користувачі можуть повністю відключити та видалити пароль свого облікового запису і зробити крок назустріч безпечному майбутньому без паролів. Редмондський гігант пропонує традиційним паролям, які можна вкрасти, зламати або вгадати, безпечніші та зручніші альтернативи — програму Microsoft Authenticator, систему біометричної аутентифікації Windows Hello, фізичні ключі безпеки або SMS-коди.

Майбутнє — без паролів?

З паролями, як відомо, завжди морока — будь-який користувач інтернету сьогодні зареєстрований на десятках, якщо не сотнях різноманітних сайтів та сервісів. Форуми, соцмережі, месенджери, інтернет-магазини, онлайн-банки і т.д. і т.п. Всюди потрібно придумувати й використовувати власні паролі. Так, сучасні менеджери паролів значно спростили життя користувачам — вони дозволяють генерувати надійні паролі та зберігати їх з можливістю автозаповнення на тих чи інших сайтах, а також містять вбудовані функції, які попереджають про ненадійні паролі. Але класична схема з паролями давно вважається застарілою, і IT-компанії вже багато років намагаються відмовитись від неї на користь інших рішень. Найбільш перспективною технологією на заміну старим добрим паролям вважається безпарольна аутентифікація на базі стандарту FIDO2 та відкритого протоколу WebAuthn. Google, яка теж переслідує ціль відмови від паролів, ще у 2019 році надала можливість використовувати Android-смартфон у якості фізичного ключа безпеки для двофакторної аутентифікації (2FA), а у 2020-му поширив рішення на iPhone. Також пошуковий гігант ще два роки тому почав пропонувати вхід за біометричними даними без пароля. Що стосується Microsoft, кілька місяців тому компанія почала тестувати безпарольну аутентифікацію на комерційних акаунтах, а тепер дозволила позбавлятися пароля і звичайним користувачам.

Як активувати безпарольний обліковий запис Microsoft

Все просто і виконується у кілька кроків. Для видалення паролю потрібно спочатку завантажити та інсталювати застосунок Microsoft Authenticator. Потім її потрібно налаштувати та під’єднати обліковий запис, дотримуючись вказівок. Після налаштування Microsoft Authenticator та підтвердження свого облікового запису потрібно зайти на account.microsoft.com, відкрити розширені параметри безпеки та включити використання облікового запису без пароля.

Пароль можна буде повернути в будь-який момент.

Наразі не всі продукти та сервіси Microsoft підтримують безпарольну аутентифікацію, але компанія працює над розширенням підтримки.

Список програм та сервісів, які поки що не підтримують безпарольну аутентифікацію та потребують використання пароля