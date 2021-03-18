Михайло Федоров: Цифрові документи в Дії захищені набагато більше, ніж паперові
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в етері «Сніданку з 1+1» заявив, що цифрові документи в застосунку Дія захищені набагато більше в порівнянні з фізичними аналогами.
«Цифровим паспортом можна буде користуватися у всіх життєвих ситуаціях, де наразі потрібен звичайний паспорт, — від подорожей всередині країни до реєстрації шлюбу або купівлі квартири. І ми постійно підтверджуємо, що цифрові документи в Дії захищені набагато більше, ніж паперові».
Віцепрем’єр-міністр — Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в ефірі “Сніданку з 1+1”.
Крім закордонного біометричного паспорта та ID-картки, у мобільному застосунку Дія доступні ще 7 цифрових документів, в тому числі водійське посвідчення.
Минулого місяця Рада прийняла закон, яким прирівняла всі цифрові документи в Дії до звичайних.
Верховна Рада прирівняла цифрові документи в Дії до звичайних
Це стане фундаментом для побудови цифрової держави та запровадження режиму “без паперів”, який має запрацювати з 1 вересня.
Мінцифра: З 1 вересня державні органи не матимуть права вимагати паперові документи для надання послуг (та є нюанс)
У Мінцифрі вкотре підкреслили, що мобільний застосунок не зберігає персональних даних користувачів, а лише показує ту інформацію про громадянина що вже є у державних реєстрах, і згадали, що Дія виявилася неприступною для хакерів на нещодавньому Bug Bounty марафоні.
З квітня в «Дія» з’явиться новий спосіб авторизації — за допомогою смартфона з NFC та ID-картки.
- Дія — український e-сервіс державних послуг, що розробляється Міністерством цифрової трансформації України. Офіційний запуск мобільного застосунку Дія версії 1.0, відбувся 6 лютого 2020 року, а станом на 7 травня його завантажили понад 3 мільйонів разів. У жовтні 2020 року Мінцифри оновила додаток Дія до версії 2.0, додав нові документи та послуги. За 10 днів оновлений застосунок Дія завантажили 1 мільйон користувачів. На початку лютого Мінцифра повідомляла, що Дію 2.0 оновили 3,7 млн українців, з яких — 1,5 млн користуються цифровими водійськими посвідченнями.
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- На сьогодні застосунок до версії Дія 2.0 оновили понад 4,1 мільйонів українців.