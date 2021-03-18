Михайло Федоров: Цифрові документи в Дії захищені набагато більше, ніж паперові





Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в етері «Сніданку з 1+1» заявив, що цифрові документи в застосунку Дія захищені набагато більше в порівнянні з фізичними аналогами.

«Цифровим паспортом можна буде користуватися у всіх життєвих ситуаціях, де наразі потрібен звичайний паспорт, — від подорожей всередині країни до реєстрації шлюбу або купівлі квартири. І ми постійно підтверджуємо, що цифрові документи в Дії захищені набагато більше, ніж паперові». Віцепрем’єр-міністр — Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в ефірі “Сніданку з 1+1”.

Крім закордонного біометричного паспорта та ID-картки, у мобільному застосунку Дія доступні ще 7 цифрових документів, в тому числі водійське посвідчення.

Минулого місяця Рада прийняла закон, яким прирівняла всі цифрові документи в Дії до звичайних.

Це стане фундаментом для побудови цифрової держави та запровадження режиму “без паперів”, який має запрацювати з 1 вересня.

У Мінцифрі вкотре підкреслили, що мобільний застосунок не зберігає персональних даних користувачів, а лише показує ту інформацію про громадянина що вже є у державних реєстрах, і згадали, що Дія виявилася неприступною для хакерів на нещодавньому Bug Bounty марафоні.

З квітня в «Дія» з’явиться новий спосіб авторизації — за допомогою смартфона з NFC та ID-картки.