Мінцифра була створена два роки тому — ось результати її роботи в цифрах та фактах [Інфографіка]





Сьогодні Міністерство цифрової трансформації України святкує свій маленький ювілей — два роки з дати створення. З нагоди цієї дати відомство запустило спеціальний сайт 2years.thedigital.gov.ua, де відзвітувала про результати роботи з інфографікою.

На сайті вбудована браузерна гра з динозавром із Chrome, а також зібрана актуальна статистика по основних продуктах та сервісах: наприклад, на сьогодні застосунком Дія користується 6 мільйонів українців, а сайтом — 5,5 мільйона.

Ідею про створення цифрової держави Мінцифра розклала на чотири стратегічні цілі:

100% послуг переведені в онлайн. Якщо послуги немає в онлайні, її немає офлайн.

95% транспортної інфраструктури та населених пунктів покриті швидкісним інтернетом.

6 млн українців залучені до програми розвитку цифрових навичок.

10% — частка IT у ВВП країни.

В галереї нижче зібрані слайди з досягненнями відомства за цими чотирма основними напрямами:

Наразі Мінцифра працює над 93 цифровими проєктами, які охоплюють всі сфери та галузі — від юстиції до медицини. Серед цих проєктів, які планується втілили в життя протягом трьох років, електронні лікарняні, школа, вибори, нотаріат та соціальні послуги онлайн. Раніше Мінцифра запустила спеціальний сайт, який доступний за адресою plan2.diia.gov.ua. На ньому можна знайти не тільки містить стислий опис по кожній послузі, яка розроблюється Мінцифрою спільно з іншими міністерствами, а також відстежувати реалізацію проєктів у режимі реального часу та давати рекомендації.