Мінцифра та ДПС анонсували нові послуги в Дії — сплата податків та подання декларацій для ФОП в декілька кліків





12 квітня Мінцифра та Державна податкова служба провели спільний онлайн-брифінг, де анонсували нові податкові послуги для бізнесу в мобільному застосунку та на порталі Дія. Їх запуску відбудеться на великій весняній презентації Diia Summit (конкретна дата проведення заходу поки не повідомляється).

Після Diia Summit на порталі та в застосунку Дія в розділі «Мої податки» для громадян з’являться такі нові послуги:

сплата податків та подання декларацій для ФОП на спрощеній системі оподаткування;

довідка про отримані доходи та сплачені податки;

інформація про платника податків і стан його розрахунків з бюджетом.

Нагадаємо, вперше про можливість подавати декларацію та сплачувати податки для ФОП Мінцифра розповіла у березні на Всеукраїнському Форумі «Україна 30. Малий і середній бізнес та держава».

Це все стане можливе завдяки запуску давно обіцяного електронному підпису Дія ID.

Заповнення декларацій у Дії обіцяють максимально автоматизувати та спростити. Система заповнюватиме за користувача всі поля так, що йому треба буде відповісти лише на 4 запитання, тоді як сьогоднішня декларація — це 2 сторінки з більш ніж 30 полями, наголошують в Мінцифрі.

Також через Дію українці отримуватимуть сповіщення про граничні строки оплати, наявність податкових зобов’язань або заборгованості, що допоможе уникнути штрафів за протермінування платежів.

Завдяки інтеграції Дії з банками система (за згодою користувача Дія) робитиме запит до банку або банків (якщо ФОП має відкриті рахунки в кількох), і показуватиме загальну суму надходжень за обраний звітний період з ФОП-рахунку або рахунків.

У відомстві наголошують, що суму доходів бачитиме тільки користувач — Дія від імені користувача лише надсилатиме запит до банку й заповнюватиме відповідне поле в декларації без збереження жодних персональних даних.

Одночасно Мінцифра та ДПС анонсували запуск восени двох великих послуг — електронний акциз та електронна марка. Вони покликані суттєво спростити процес замовлення, обліку та сплати марок для виробників та експортерів. Як повідомляється, кожен українець зможе перевірити справжність акцизної марки онлайн та миттєво повідомити про порушення. У рамках першого пілоту — алкогольна продукція.