Мінцифра, Київстар і EdEra зняли новий освітній серіал «Підприємництво для школярів»

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Міністерство цифрової трансформації України, Київстар та студія онлайн-освіти EdEra запустили п’ятий модуль курсу «Підприємництво для школярів» — «Презентація продукту та пошук інвесторів».

Курс із 6 мінісерій тривалістю 7–15 хвилин, вже можна безплатно переглянути на національній онлайн-платформі Дія.Цифрова освіта. Матеріал зроблено у форматі поєднання живих запитань від школяра-початківця до експертів у своїх нішах.

Новий курс розкриває наступні теми:

що таке elevator Pitch та pitch deck;

як зробити презентацію, за яку не соромно;

як захопити своєю ідеєю будь-кого;

де знайти потенційних партнерів, співробітників та інвесторів;

які є варіанти фінансування власної справи;

як узгодити співпрацю з інвестором;

як будувати якісні ділові зв’язки.

У його зйомці взяли участь:

Василь Кундрик — співзасновник Urban Space 500.

Діана Даюб — консультантка з питань партнерств, ком’юніті-менеджменту та нетворкінгу.

Євгенія Клепа — директорка 1991 Open Data Incubator.

Надія Омельченко — викладачка бізнес-школи «МІМ-Київ», віцепрезидентка компанії «IT-інтегратор».

Віталій Зелений — актор серіалу SIZ, 1+1 video.