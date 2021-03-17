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Мінцифра, Київстар і EdEra зняли новий освітній серіал «Підприємництво для школярів»

Мінцифра, Київстар і EdEra зняли новий освітній серіал «Підприємництво для школярів»

Мінцифра, Київстар і EdEra зняли новий освітній серіал «Підприємництво для школярів»


Міністерство цифрової трансформації України, Київстар та студія онлайн-освіти EdEra запустили п’ятий модуль курсу «Підприємництво для школярів» — «Презентація продукту та пошук інвесторів».

Курс із 6 мінісерій тривалістю 7–15 хвилин, вже можна безплатно переглянути на національній онлайн-платформі Дія.Цифрова освіта. Матеріал зроблено у форматі поєднання живих запитань від школяра-початківця до експертів у своїх нішах.

Новий курс розкриває наступні теми:

  • що таке elevator Pitch та pitch deck;
  • як зробити презентацію, за яку не соромно;
  • як захопити своєю ідеєю будь-кого;
  • де знайти потенційних партнерів, співробітників та інвесторів;
  • які є варіанти фінансування власної справи;
  • як узгодити співпрацю з інвестором;
  • як будувати якісні ділові зв’язки.

У його зйомці взяли участь:

  • Василь Кундрик — співзасновник Urban Space 500.
  • Діана Даюб — консультантка з питань партнерств, ком’юніті-менеджменту та нетворкінгу.
  • Євгенія Клепа —  директорка 1991 Open Data Incubator.
  • Надія Омельченко — викладачка бізнес-школи «МІМ-Київ», віцепрезидентка компанії «IT-інтегратор».
  • Віталій Зелений — актор серіалу SIZ, 1+1 video.
  • Курс «Підприємництво для школярів» розрахований на 6 модулів і 36 уроків. Він заснований на європейській рамці компетенцій з підприємництва EntreComp. Це міжнародний стандарт, за яким створюються програми з підприємництва в Європі.
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