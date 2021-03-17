Мінцифра, Київстар і EdEra зняли новий освітній серіал «Підприємництво для школярів»
Міністерство цифрової трансформації України, Київстар та студія онлайн-освіти EdEra запустили п’ятий модуль курсу «Підприємництво для школярів» — «Презентація продукту та пошук інвесторів».
Курс із 6 мінісерій тривалістю 7–15 хвилин, вже можна безплатно переглянути на національній онлайн-платформі Дія.Цифрова освіта. Матеріал зроблено у форматі поєднання живих запитань від школяра-початківця до експертів у своїх нішах.
Новий курс розкриває наступні теми:
- що таке elevator Pitch та pitch deck;
- як зробити презентацію, за яку не соромно;
- як захопити своєю ідеєю будь-кого;
- де знайти потенційних партнерів, співробітників та інвесторів;
- які є варіанти фінансування власної справи;
- як узгодити співпрацю з інвестором;
- як будувати якісні ділові зв’язки.
У його зйомці взяли участь:
- Василь Кундрик — співзасновник Urban Space 500.
- Діана Даюб — консультантка з питань партнерств, ком’юніті-менеджменту та нетворкінгу.
- Євгенія Клепа — директорка 1991 Open Data Incubator.
- Надія Омельченко — викладачка бізнес-школи «МІМ-Київ», віцепрезидентка компанії «IT-інтегратор».
- Віталій Зелений — актор серіалу SIZ, 1+1 video.
- Курс «Підприємництво для школярів» розрахований на 6 модулів і 36 уроків. Він заснований на європейській рамці компетенцій з підприємництва EntreComp. Це міжнародний стандарт, за яким створюються програми з підприємництва в Європі.