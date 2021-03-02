Мінцифра: понад 45 тисяч українців вже записалися до листа очікування на вакцинацію від COVID-19 через Дію менш ніж за добу





Менш ніж за добу до листа очікування на вакцинацію від COVID-19 через Дію записалися понад 45 тисяч українців, повідомили в Мінцифрі.

1 березня Мінцифра та МОЗ запустили попередній онлайн-запис до електронної черги на вакцинацію від COVID-19 через сайт та застосунок Дія. В Мінцифрі, яка відповідала за технічну частину надання послуги реєстрації, окремо наголосили, що це унікальний сервіс, доступний у декілька кліків, який дозволяє швидко пройти реєстрацію онлайн без черг та зайвих папірців.

В Мінцифрі додатково повідомили, що більшість скористалась застосунком «Дія» — у такий спосіб записалось 43 501. Ще 5 838 українців зареєструвались через портал «Дія». Третім способом — запис через Національний контакт-центр МОЗ — скористався усього 871 громадянин.

Віце-прем’єр і міністр цифровий трансформації Михайло Федоров поділився у своєму Telegram-каналі додатковою віковою статистикою: 63% українців, які записалися через Дію, — у віці від 21 до 39 років, 17,5% — від 40 до 49 років, 9,2% — від 50 до 59 років, 4,2% — від 60 до 69 років.

Як записатися до листа очікування на вакцинацію від COVID-19 через Дію уже розповідалось у вчорашньому матеріалі.