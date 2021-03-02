Мінцифра: понад 45 тисяч українців вже записалися до листа очікування на вакцинацію від COVID-19 через Дію менш ніж за добу
Менш ніж за добу до листа очікування на вакцинацію від COVID-19 через Дію записалися понад 45 тисяч українців, повідомили в Мінцифрі.
1 березня Мінцифра та МОЗ запустили попередній онлайн-запис до електронної черги на вакцинацію від COVID-19 через сайт та застосунок Дія. В Мінцифрі, яка відповідала за технічну частину надання послуги реєстрації, окремо наголосили, що це унікальний сервіс, доступний у декілька кліків, який дозволяє швидко пройти реєстрацію онлайн без черг та зайвих папірців.
В Мінцифрі додатково повідомили, що більшість скористалась застосунком «Дія» — у такий спосіб записалось 43 501. Ще 5 838 українців зареєструвались через портал «Дія». Третім способом — запис через Національний контакт-центр МОЗ — скористався усього 871 громадянин.
Віце-прем’єр і міністр цифровий трансформації Михайло Федоров поділився у своєму Telegram-каналі додатковою віковою статистикою: 63% українців, які записалися через Дію, — у віці від 21 до 39 років, 17,5% — від 40 до 49 років, 9,2% — від 50 до 59 років, 4,2% — від 60 до 69 років.
Як записатися до листа очікування на вакцинацію від COVID-19 через Дію уже розповідалось у вчорашньому матеріалі.
- 23 лютого Україн отримала перші 500 тисяч доз вакцини проти коронавірусу CoviShield від виробника Serum Institute India. Це препарат, розроблений Oxford/AstraZeneca, який виробляється на потужностях в Індії.
- Вакцинація проти коронавірусу в Україні почалась 24 лютого в зоні проведення Операції об'єднаних сил, а 25 лютого — в усіх областях. Наразі в Україні проходить перший етап вакцинації — право вакцинуватись мають медичні працівники, які працюють із пацієнтами з COVID-19, працівники закладів для людей похилого віку, та військовослужбовці в ООС.
- Станом на ранок 2 березня в Україні вже 4 905 людей отримали першу дозу вакцини від коронавірусу (за 1 березня медики зробили щеплення 1 764 громадянам).
- Раніше головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко розповідав про можливість створення в Україні спеціального електронного реєстру вакцинації від Covid-19 з метою видачі спеціальних паспортів.