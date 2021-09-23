Мінцифра повідомила, що працює з Microsoft над запуском Xbox в Україні





Проте коли це може статись, поки неясно — немає навіть приблизної дати.

23 вересня міністерство цифрової трансформації України розповіло, що у рамках нещодавнього візиту до Нью-Йорку президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом корпорації Microsoft Бредом Смітом для обговорення співпраці та реалізації спільних проєктів.

У Мінцифрі хочуть, щоб дані українців зберігалися на хмарних сервісах на території України, та наразі ведуть перемовини з Microsoft щодо створення та розвитку хмарної інфраструктури Azure на території України.

«Ми зацікавлені в подальшому розширенні присутності корпорації Microsoft в Україні та поглибленні співпраці в контексті цифрової трансформації нашої країни. Будуємо цифрову державу і нам надзвичайно важливо, щоб дані українців зберігалися на хмарних сервісах на території України», Володимир Зеленський Президент України

Окремо у Мінцифрі відзначили, що спільно з Microsoft працюють над впровадженням офіційної підтримки ігрової платформи Xbox в Україні. Втім ні деталей, ні термінів у відомстві не повідомляють.

Нагадаємо, наприкінці 2020 року Мінцифра підписала з Microsoft сенсаційний меморандум — тоді у міністерстві Федорова розповіли про потенційні інвестиції у 500 млн гривень, будівництво дата-центрів, а також пообіцяли запуск сервісів Xbox до кінця 2020 року. Що іронічно, в той же день в Microsoft уточнила, що поки лише розглядають можливість співпраці й нічого такого не планують. У листопаді Мінцифра знову згадала про запуск Xbox в Україні, але поки цього так і не сталось.