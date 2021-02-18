Мінцифра презентувала 94 проєкти цифрової трансформації — електронні лікарняні, школа, вибори, нотаріат та соціальні послуги онлайн





18 лютого Мінцифра влаштувала грандіозну онлайн-презентацію, в ході якої розповіла про свої плани на найближче майбутнє — усього в планах відомства наразі налічується 94 цифрових проєктів та 383 підпроєктів.

В рамках онлайн-заходу Михайло Федоров презентував спеціальний дашборд, де описані усі проєкти цифрової трансформації. Сайт, який доступний за адресою plan2.diia.gov.ua, не тільки містить стислий опис по кожній послузі, яка розроблюється Мінцифрою спільно з іншими міністерствами, а також дозволить кожному українцю спостерігати за реалізацією проєктів у режимі реального часу та давати рекомендації. На сайті будуть показуватись чіткі дедлайни, відповідальні за конкретні процеси чиновники та рейтинг.

Серед презентованих проєктів:

Е-Нотаріат — електронне робоче місце нотаріуса та електронний архів нотаріуса.

Е-Майно — електронний адміністративний збір можна буде заплатити у Дії. Також права на нерухоме майно можна буде зареєструвати онлайн. А обмін даними з БТІ вперше стане автоматизованим.

Е-містобудування — єдина електронна система у сфері будівництва. Новий будівельний реєстр, онлайн послуги на порталі Дія, е-кабінети.

Е-школа — з’явиться Всеукраїнська Школа Онлайн, де будуть доступні дистанційні курси для учнів 5-11 класів. Вчителі у власних електронних кабінетах зможуть створювати свої курси. Е-підручники — «Нова українська школа» (НУШ) забезпечить вільний доступ до якісних електронних підручників для школярів. Сервіс е-Діловодство запровадить класний журнал та щоденник в електронному вигляді.

Е-соціальний захист — електронна інформаційна система соціальної сфери (ЄІССС) та єдиний соціальний реєстр (ЄСР). Переводимо в онлайн такі послуги: призначення/надання адресної допомоги, пільг, пенсії, соціальних послуг.

Е-Міграція — зміна місця реєстрації онлайн.

Е-лікарня Е-Кабінет пацієнта (будуть доступні власні медичні дані онлайн, а також укладання декларації онлайн). Е-лікарняний — це найбільш популярна довідка, яку часто підробляють/купують. Е-ліки. Система управління запасами лікарських засобів та медичних виробів. Вона допоможе планувати, розподіляти, постачати та контролювати залишки ліків та медичних виробів у лікарнях. Це дозволить вчасно забезпечувати пацієнтів необхідними медикаментами. Е-інсулін. Електронний рецепт на інсулін. Е-Рецепт (електронні рецепти на всі ліки, які потребують рецепту).

Е-Дозвіл — дозволи та ліцензії в електронному кабінеті на порталі Дія.

Е-Доступ — покриття країни високошвидкісним мобільним та фіксованим інтернетом.

Е-Демократія — впровадить можливість проведення електронних виборів та референдумів, а також такі інструменти, як електронні петиції, опитування тощо.

В Мінцифрі обіцяють, що всі ці проєкти будуть реалізовані спільно з іншими міністерствами протягом трьох років.