Мінцифра та МОН запускають електронну систему для вступу іноземних студентів до українських університетів





Кабмін сьогодні ухвалив постанову, яка передбачає запуск єдиної міжвідомчої платформи та е-кабінету для вступу іноземних студентів до українських університетів. Реалізацією експериментального проєкту займуться Мінцифра та МОН.

Ініціатива покликана максимально спростити іноземним студентам вступ до українських університетів. Для зарахування на навчання до закладу вищої освіти іноземний вступник зможе створити в Інформаційній системі особистий кабінет користувача та подати до закладу вищої освіти заяву в електронній формі на акредитовану освітню програму. До заяви потрібно буде прикріпити електронні копії необхідних документів. У разі підтвердження іноземним вступником отриманого від закладу вищої освіти опису освітньої пропозиції заклад вищої освіти сформує електронне запрошення на навчання.

Після отримання електронного запрошення на навчання від закладу вищої освіти іноземний вступник має подати документи до відповідної закордонної дипломатичної установи України для оформлення візи. Іноземець зможе в реальному часі відстежувати процес опрацювання його документів на платформі та прийняте рішення про видачу візи.

Підтвердження факту перетину державного кордону України в Інформаційній системі буде здійснюватися в автоматичному режимі шляхом запитів та відповідей до єдиної інформаційної системи МВС. Прикордоннику не потрібно буде перевіряти справжність паперових листів від закладів, а студенту — надавати додаткові відомості.

За інформацією Мінцифри, в Україні навчаються понад 76 тисяч іноземних студентів зі 155 країн світу. Однак система для них занадто складна. Подати документи онлайн до будь-якого закладу вищої освіти іноземці наразі можуть на порталі Українського державного центру міжнародної освіти.