Мінцифра та Укроборонпром домовились разом розвивати сферу штучного інтелекту в Україні





Відповідний Меморандум про наміри щодо консолідації зусиль для розвитку цифрової економіки, цифрових інновацій, зокрема — сфери технологій штучного інтелекту, 26 серпня підписали міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров та генеральний директор «Укроборонпром» Юрій Гусєв.

Документом передбачається співпраця за двома основними напрямами:

розвиток штучного інтелекту у сферах національної безпеки та оборони;

створення науково-дослідних проєктів у галузі штучного інтелекту у сфері національної безпеки (акселератори R&D, навчальні програми тощо).

Не вдаючись в деталі, генеральний директор «Укроборонпрому» заявив, що впровадження технологій штучного інтелекту в оборонній сфері є важливою складовою реформи усього ОПК та Укроборонпрому зокрема.

«Оборонні відомства провідних країн також вивчають можливості застосування алгоритмів ШІ в оборонній сфері, виходячи з дуже успішних результатів, отриманих у цивільній області такими компаніями, як Google, Apple або Facebook. Це не просто тренд, це виклик часу і необхідність. Сьогодні ці технології цікаві оборонці як з точки зору захисту власного кіберпростору, так і з точки зору інноваційних розробок та створення зброї і техніки нового надсучасного зразка. Йдеться, зокрема, про безпілотні системи, справжній потенціал яких охоплює всі середовища бою, — землю, море, повітря та космос. Це дасть нам можливість перемагати у війнах майбутнього» Юрій Гусєв генеральний директор «Укроборонпром»

Нагадаємо, у травні Кабмін затвердив план реалізації концепції розвитку штучного інтелекту, який з-поміж іншого передбачає затвердження в четвертому кварталі 2021 року заходів протидії кіберзагрозам із використанням ШІ.