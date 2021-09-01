Мінцифра та Visa під’єднали безготівкову оплату онлайн-послуг в «Дії» до платформи Cybersource





Міністерство цифрової трансформації України та Visa повідомили про підключення технічного складника безготівкових оплат «Дії» до платформи управління цифровими платежами Visa CyberSource.

Глобальна модульна платформа Cybersource від Visa забезпечує пряме підключення до глобальної мережі VisaNet, що сприятиме стабільності, надійності та безперебійності онлайн-платежів. Також зазначене підключення дозволить прискорити адаптацію інноваційних методів платежів, відзначають в Мінцифрі.

«Внаслідок співпраці Visa та Міністерства цифрової трансформації українці зможуть сплачувати адміністративні та інші електронні послуги на порталі та в мобільному застосунку Дія у декілька кліків. Це швидко, зручно та безпечно», Мстислав Банік керівник із розвитку електронних послуг у Міністерстві цифрової трансформації України

Реалізація цього проєкту відбулася в межах Меморандуму про співпрацю, підписаного Мінцифрою та Visa у листопаді 2019 року. Спільно з Tranzzo, Visa вперше в Україні забезпечила використання інноваційної інфраструктури Cybersource для підключення та забезпечення цифрових платежів для користувачів Дії. Функцію розрахункового банку-еквайра Cybersource в платежах забезпечує Райффайзен Банк.