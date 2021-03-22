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Мінцифра та Vodаfone Україна створять низку освітніх програм, присвячених цифровій безпеці, протидії кіберзагрозам та шахрайству

Мінцифра та Vodаfone Україна створять низку освітніх програм, присвячених цифровій безпеці, протидії кіберзагрозам та шахрайству

Мінцифра та Vodаfone Україна створять низку освітніх програм, присвячених цифровій безпеці, протидії кіберзагрозам та шахрайству


Мінцифра та Vodаfone Україна підписали меморандум про співпрацю у сфері розвитку цифрової грамотності українського суспільства. Метою співробітництва є створення програм цифрової грамотності та навчання спеціалістів нових цифрових професій, таких як аналітики великих даних, фахівці з інтернету речей та інтернету поведінки.

«У рамках національного проєкту Дія.Цифрова освіта ми плануємо навчити 6 млн українців цифрової грамотності за 3 роки. Партнерство з Vodafone наближає нас до стратегічної мети та відкриває ще більше безкоштовних освітніх можливостей для громадян».

Валерія Іонан,

заступник міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції

Партнери домовились співпрацювати в таких напрямках:

  • Освітній — розробка освітнього контенту та програм для різних вікових аудиторій у різних каналах, створення матеріалів з цифрової безпеки, протидії цифровому шахрайству, кіберзагрозам; розповсюдження інформації про інноваційні технології, технологічні сервіси та рішення й можливості, які вони відкривають.

  • Популяризація технічних знань, включаючи розробку універсального освітнього базового курсу з основ математики для новачків, який буде корисним для школярів, а також для тих, хто не має технічної освіти.

  • Підготовка спеціалістів нових цифрових професій, зокрема: аналітика великих даних (Big Data), інтернет речей (IoT), інтернет поведінки (IoB).

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