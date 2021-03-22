Мінцифра та Vodаfone Україна створять низку освітніх програм, присвячених цифровій безпеці, протидії кіберзагрозам та шахрайству
Мінцифра та Vodаfone Україна підписали меморандум про співпрацю у сфері розвитку цифрової грамотності українського суспільства. Метою співробітництва є створення програм цифрової грамотності та навчання спеціалістів нових цифрових професій, таких як аналітики великих даних, фахівці з інтернету речей та інтернету поведінки.
«У рамках національного проєкту Дія.Цифрова освіта ми плануємо навчити 6 млн українців цифрової грамотності за 3 роки. Партнерство з Vodafone наближає нас до стратегічної мети та відкриває ще більше безкоштовних освітніх можливостей для громадян».
Валерія Іонан,
заступник міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції
Партнери домовились співпрацювати в таких напрямках:
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Освітній — розробка освітнього контенту та програм для різних вікових аудиторій у різних каналах, створення матеріалів з цифрової безпеки, протидії цифровому шахрайству, кіберзагрозам; розповсюдження інформації про інноваційні технології, технологічні сервіси та рішення й можливості, які вони відкривають.
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Популяризація технічних знань, включаючи розробку універсального освітнього базового курсу з основ математики для новачків, який буде корисним для школярів, а також для тих, хто не має технічної освіти.
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Підготовка спеціалістів нових цифрових професій, зокрема: аналітика великих даних (Big Data), інтернет речей (IoT), інтернет поведінки (IoB).