Мінцифра та Vodаfone Україна створять низку освітніх програм, присвячених цифровій безпеці, протидії кіберзагрозам та шахрайству





Мінцифра та Vodаfone Україна підписали меморандум про співпрацю у сфері розвитку цифрової грамотності українського суспільства. Метою співробітництва є створення програм цифрової грамотності та навчання спеціалістів нових цифрових професій, таких як аналітики великих даних, фахівці з інтернету речей та інтернету поведінки.

«У рамках національного проєкту Дія.Цифрова освіта ми плануємо навчити 6 млн українців цифрової грамотності за 3 роки. Партнерство з Vodafone наближає нас до стратегічної мети та відкриває ще більше безкоштовних освітніх можливостей для громадян». Валерія Іонан, заступник міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції

Партнери домовились співпрацювати в таких напрямках: