Мінцифра з 1 липня запускає бета-тестування «ковідних сертифікатів» у Дії





Міністерство цифрової трансформації повідомило про старт бета-тестування «ковідних сертифікатів». Охочі можуть долучитись до бета-тесту, відправивши заявку на сайті «Дія»; самі сертифікати будуть доступні у «Дії». Важлива умова — потрібно бути повністю щепленим від COVID-19 (отримати обидві дози вакцини) на території України.

Бета-тест «ковідних сертифікатів» про вакцинацію стартує вже 1 липня, а тестувальники отримають доступ поетапно протягом 48 годин. Вони працюватимуть так само як й інші документи в Дії — перевірка на дійсність буде відбуватись за QR-кодом. Це зручно, оскільки технологія не потребує додатково впроваджувати спеціальне обладнання для перевірки. В перспективі обіцяють додати можливість отримання документу після негативного результату ПЛР-тестів або після перенесення COVID-19.

«Ковідний сертифікат» — це документ у Дії, який буде підтверджувати ваш статус про вакцинацію в Україні, на території ЄС та інших країнах. Документ розробляють з урахуванням вимог EU Digital COVID Certificate Єврокомісії та Smart Vaccination Certificate ВООЗ. Технічною реалізацією спільно займаються команди Мінцифри, МОЗ, НСЗУ, МЗС, ДПСУ.

Раніше у МОЗ пояснили, чим «ковідний сертифікат» відрізняється від свідоцтва про вакцинацію.