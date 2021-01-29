Мінцифра: З 1 вересня державні органи не матимуть права вимагати паперові документи для надання послуг (та є нюанс)
При умові, якщо ця інформація вже є в реєстрі.
Зараз Мінцифра спільно з Комітетом цифрової трансформації розробляє рамковий закон, завдяки якому державні органи не матимуть права вимагати паперові документи. За планом, з 1 вересня Україна перейде в так званий режим paperless, назва якого говорить сама за себе. Подробицями поділився Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
«Ми працюємо вже півтора роки над цією великою ціллю. Іншим країнам на це потрібно було років 20, хоча насправді сьогодні немає країни у світі, яка б перейшла повністю в режим “без паперів”. Але мені здається, нам вдасться це зробити. Ми розробляємо законопроєкт, який заборонить чиновникам вимагати паперові документи, якщо вони є в реєстрі»
Михайло Федоров,
Міністр цифрової трансформації України
Як повідомив міністр, відомство розроблює відповідну технічну можливість, щоб кожен чиновник мав можливість легко знаходити довідки в реєстрах та працює над забезпеченням необхідною IT-інфраструктурою всіх державних органів. Одночасно готуються необхідні законодавчі зміни.
За бажанням українці й далі зможуть використовувати паперові довідки для отримання державних послуг, проте це більше не буде обов’язково. Правда, тільки при умові, якщо ця інформація уже є в реєстрі.
Михайло Федоров ще раз анонсував нові важливі електронні послуги, які мають з’явитись уже навесні. Серед них — зміна місця реєстрації онлайн та електронний підпис Дія ID.
Щоб змінити місце реєстрації, потрібно буде лише заповнити коротку заяву на порталі або в застосунку Дія. За 10-15 хвилин. Без зайвих довідок, папірців та відвідування державних органів. Для експериментального проєкту потрібен буде тільки ID-паспорт. А після прийняття відповідного закону — або ID-паспорт, або паспорт-книжечка.
Також Михайло Федоров згадав про впровадження е-лікарняних — електронного медичного висновку про непрацездатність. За його словами, сьогодні це найпоширеніша довідка — їх видають близько 2,2 млн на рік.
Востаннє нам обіцяли, що е-лікарні, які мали стати одним з ключових нововведень для українців ще у 2020 році, запрацюють з 2021 року, проте поки цього не сталось.