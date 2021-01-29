Мінцифра: З 1 вересня державні органи не матимуть права вимагати паперові документи для надання послуг (та є нюанс)





При умові, якщо ця інформація вже є в реєстрі.

Зараз Мінцифра спільно з Комітетом цифрової трансформації розробляє рамковий закон, завдяки якому державні органи не матимуть права вимагати паперові документи. За планом, з 1 вересня Україна перейде в так званий режим paperless, назва якого говорить сама за себе. Подробицями поділився Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«‎Ми працюємо вже півтора роки над цією великою ціллю. Іншим країнам на це потрібно було років 20, хоча насправді сьогодні немає країни у світі, яка б перейшла повністю в режим “без паперів”. Але мені здається, нам вдасться це зробити. Ми розробляємо законопроєкт, який заборонить чиновникам вимагати паперові документи, якщо вони є в реєстрі» Михайло Федоров, Міністр цифрової трансформації України

Як повідомив міністр, відомство розроблює відповідну технічну можливість, щоб кожен чиновник мав можливість легко знаходити довідки в реєстрах та працює над забезпеченням необхідною IT-інфраструктурою всіх державних органів. Одночасно готуються необхідні законодавчі зміни.

За бажанням українці й далі зможуть використовувати паперові довідки для отримання державних послуг, проте це більше не буде обов’язково. Правда, тільки при умові, якщо ця інформація уже є в реєстрі.

Михайло Федоров ще раз анонсував нові важливі електронні послуги, які мають з’явитись уже навесні. Серед них — зміна місця реєстрації онлайн та електронний підпис Дія ID.

Щоб змінити місце реєстрації, потрібно буде лише заповнити коротку заяву на порталі або в застосунку Дія. За 10-15 хвилин. Без зайвих довідок, папірців та відвідування державних органів. Для експериментального проєкту потрібен буде тільки ID-паспорт. А після прийняття відповідного закону — або ID-паспорт, або паспорт-книжечка.

Також Михайло Федоров згадав про впровадження е-лікарняних — електронного медичного висновку про непрацездатність. За його словами, сьогодні це найпоширеніша довідка — їх видають близько 2,2 млн на рік.

Востаннє нам обіцяли, що е-лікарні, які мали стати одним з ключових нововведень для українців ще у 2020 році, запрацюють з 2021 року, проте поки цього не сталось.