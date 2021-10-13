Мінцифра: з 1 жовтня понад мільйон українців оформили е-лікарняні

Міністерство цифрової трансформації України повідомило перші результати реформи електронних лікарняних, яка стартувала з 1 жовтня.

За два тижні лікарі в закладах охорони здоров’я сформували понад 1,7 млн електронних медичних висновків про тимчасову непрацездатність. На їх основі було видано понад 1,1 млн електронних листків непрацездатності, з яких до Фонду соціального страхування України роботодавці передали на оплату 164 тисячі листків непрацездатності на суму 267,5 млн гривень.

З 1 жовтня Україна остаточно перейшла на електронний лікарняний. Очікується, що це дозволить пришвидшити отримання страхових виплат завдяки автоматизованому обміну даних з ПФУ, а також ефективно боротися з корупцію та зловживаннями. Детальніше про те, як працює система — у нашому попередньому матеріалі.