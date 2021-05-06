Мінцифра: з початку року українці понад 4 млн разів автентифікувалися через систему ID.GOV.UA





Актуальною статистикою щодо використання державної електронної ідентифікації ID.GOV.UA поділилась Мінцифра — з початку року українці здійснили понад 4 млн операцій, що на 30% перевищую результат аналогічного періоду 2020 року. На базі ID.GOV.UA працюють сучасні схеми електронної ідентифікації, включаючи електронний підпис, BankID та MobileID.

На сьогодні з платформою ID.GOV.UA, яка належить ДП «ДІЯ», співпрацюють:

203 системи для автентифікації;

110 систем для створення та перевірки кваліфікованого е-підпису;

65 схем е-ідентифікації;

22 надавачі е-довірчих послуг;

35 банків-ідентифікаторів системи BankID НБУ;

3 надавачі послуг MobileID.

У Мінцифрі особливо наголошують, що ID.GOV.UA не зберігає дані, а лише передає їх від схеми ідентифікації до надавача послуг. Платформа має атестат відповідності КСЗІ, який підтверджує високий рівень захищеності персональних даних користувачів.

Найпопулярніший засіб автентифікації — BankID, яким українці скористалися понад 2,7 млн разів із початку року. Нагадаємо, це найбільш поширена технологія віддаленого підтвердження особи користувача через банк, в якому він обслуговується. Сьогодні саме цей спосіб використовується для авторизації безліччю е-сервісів. На сьогодні система нараховує 35 банків-ідентифікаторів та 57 абонентів-надавачів послуг.