Мінцифри: Більше 177 тис. українців отримали 4G вперше у січні 2021 року

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Міністерство цифрової трансформації України повідомило, що швидкісний мобільний інтернет вже наявний у 22 тис. населених пунктів країни.

За січень 2021 року мобільні оператори підключили до високошвидкісного мобільного інтернету 2383 населених пункти. З них — у 543 містах та селах, де проживають близько 117,4 тис. українців 4G з’явився вперше.

Мета Міністерства цифрової трансформації — забезпечити доступом 95% людей до інтернету. Сьогодні доступ до інтернету наявний близько у 70% українців.

Завдяки реалізації проєкту LTE900, який стартував у липні 2020 року, понад 7 млн українців, які проживають у 11,8 тис. населених пунктів, отримали 4G. При цьому понад 2 млн українців у 5,6. тис. міст та сіл отримали 4G вперше.

Джерело: Мінцифри