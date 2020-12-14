Мінцифри та Українська Професійна Кіберспортивна Асоціація будуть співпрацювати, щоб кіберспорт залучав інвестиції та розвивав туризм в Україні





Міністерство цифрової трансформації України починає співпрацю з Українською Професійною Кіберспортивною Асоціацією. Для цього Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров та голова правління Української Професійної Кіберспортивної Асоціації (UPEA) Олександр Кохановський підписали меморандум про співпрацю.

Мінцифри разом з UPEA сприятимуть розвитку кіберспортивної індустрії в Україні, забезпечуватимуть регіони доступом до високошвидкісного інтернету та збільшуватимуть рівень цифрової грамотності українців.

«Україна входить до ТОП-10 кіберспортивних світових держав. Наші команди асоціюються з успіхом та перемогами, їх знає увесь світ. І я впевнений, що це тільки початок. Ця сфера перетворилася в справжній бізнес, який дає змогу залучати інвестиції та додатковий капітал в економіку країни. Розвиток кіберспорту дозволить проводити в Україні масштабні міжнародні турніри, які не просто розвиватимуть туризм, а й наповнюватимуть державний бюджет за рахунок непрямих податків» — сказав міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

У свою чергу заступник міністра з питань розвитку IT Олександр Борняков зазначив, що Україна — одна серед 25 держав світу, які визнали кіберспорт офіційним видом спорту.

«Новий офіційний статус — це не тільки крок до розвитку кіберспорту. Це масштабні турніри з мільйонним призовим фондом та створення нових робочих місць. Тому ми маємо позиціонувати кіберспорт як багатофункціональну сервісну платформу та об’єднувати навколо неї людей не тільки з метою розваг і змагань, але і з цілями, пов’язаними з рядом важливих соціальних завдань», — додав Олександр Борняков.

У межах меморандуму сторони також планують активно розвивати освітні, соціальні та наукові проекти у сфері кіберспорту.

«Підписанням цього меморандуму ми продовжуємо роботу Асоціації з популяризації і розвитку кіберспорту в Україні. Разом з Міністерством цифрової трансформації України ми зможемо об’єднати наші зусилля та дії в напрямку підвищення статусу України як інноваційної цифрової країни, залучення інвестицій, впровадження новітніх технологій», — зазначив голова правління Української Професійної Кіберспортивної Асоціації (UPEA) Олександр Кохановський.

Також кіберспорт популяризуватимуть серед людей з інвалідністю, ветеранів АТО/ООС та літніх людей.

Джерело: Мінцифри, UPEA