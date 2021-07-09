Мінцифри почало працювати над трансформацією системи ІТ-освіти в Україні, бо вважає її якість недостатньою (перелік проблем)





Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров вважає, що Україна має неабиякий потенціал стати найпотужнішим IT-хабом у Центральній та Східній Європі. Але зараз в Україні спостерігається дефіцит висококваліфікованих кадрів через те, що рівень освіти значно відстає від вимог ринку.

Саме тому розвиток освіти у сфері високих технологій є одним із пріоритетів Мінцифри. Для розробки концепції трансформації системи IT-освіти проведено аналіз потреб ринку на платформі Центру економічного відновлення. Сьогодні на засіданні робочої групи, яку створили Мінцифри спільно з МОН, представили його результати. В опитуванні взяли участь понад 150 представників ІТ-індустрії. Також до обговорення ключових питань долучились понад сто профільних експертів та 33 бізнес-асоціацій, IT-кластерів та компаній.

«Цифровізація всіх сфер життя — нові реалії світу. Для України ІТ-сфера є дуже перспективною і тут держава може багато чого зробити: від точкового коригування проблемних питань до системної трансформації ІТ-освіти. Ми запускаємо спеціальний правовий режим для розвитку IT-компаній Дія City, розробляємо проект е-Резидентство, створюємо правове поле для ринку віртуальних активів. Тепер маємо збільшити кількість IT-спеціалістів та подбати про якісну сучасну освіту теперішньому і майбутньому поколінню», — заявив Віцепрем’єр-міністр — Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Заступник Міністра цифрової трансформації з питань розвитку IT Олександр Борняков сказав, що вдосконалення освіти у сфері високих технологій є одним із пріоритетів Мінцифри. На його думку розвиток IT-освіти дозволить збільшити кількість талановитих спеціалістів, які будуть створювати відомі в усьому світі стартапи, перспективні продуктові компанії та стимулювали загальноекономічний розвиток нашої держави.

За результатами опитування було виокремлено декілька проблем:

темпи підготовки ІТ-спеціалістів не задовольняють попит ринку та стримують зростання ІТ-сектору;

якість підготовки ІТ-спеціалістів не відповідає потребам ринку, а освітні програми не охоплюють перспективні технології;

Україна не реалізовує потенціал в ІТ-освіті через системні проблеми на кожному етапі підготовки спеціалістів;

низька якість викладання математики на рівні середньої освіти створює обмеження для підготовки ІТ-спеціалістів.

Узагальнені пропозиції та зауваження представників ІТ-сектору щодо розвитку ІТ-освіти будуть враховані у розробці дорожньої карти. Також найближчим часом Мінцифри проаналізує релевантний міжнародний досвід та визначить потреби застосування кращих світових практик.

Нагадаємо, за ініціативи Віце-прем’єр-міністра — Міністра цифрової трансформації Михайла Федорова Мінцифри спільно з МОН розпочали процес розробки концепції вдосконалення системи IT-освіти в Україні. На початку червня було створено робочу групу, до якої увійшли представники Мінцифри, МОН, Офісу Президента, ВРУ, бізнес-асоціацій та ІТ-об’єднань, кластерів та громадських організацій зі всієї України. Вона працюватиме над розробкою пропозицій щодо модернізації системи підготовки ІТ-фахівців у закладах вищої і загальної середньої освіти та підготовки необхідних проектів нормативно-правових актів.

Джерело: Міністерство цифрової трансформації