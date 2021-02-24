«Спалення 5G-вишок, чіпізація та інші фейки»: Мінцифри презентувало новий освітній серіал «Медіаграмотність у часи пандемії»





Міністерство цифрової трансформації спільно з Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) в Україні за підтримки USAID презентували освітній серіал «Медіаграмотність у часи пандемії». Згідно з дослідженням USAID, понад 80% українців чули фейкові новини про COVID-19. Пандемія демонструє, якою у буквальному сенсі небезпечною для життя може бути дезінформація і як швидко вона поширюється. Уміння аналізувати інформацію стає життєво необхідною навичкою.

Навчальний курс розрахований на молодь, адже молоді люди багато часу проводять в інтернеті та щодня можуть стикатись із дезінформацією. При цьому за даними U-Report, лише 13,7% підлітків і молоді завжди перевіряють інформацію.

«Спалення вишок 5G, щоб подолати коронавірус, теорії змови про чіпізацію Біллом Гейтсом та інші нісенітниці, в які вірять люди — все це про відсутність медіаграмотності, що загрожує безпеці громадян і навіть національній безпеці. Тому освітній серіал на часі — сміливо рекомендуйте його друзям і рідним» — зазначила заступник Міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерія Іонан.

«Одночасно з COVID-19 світ вразив ще один небезпечний вірус — дезінформація. Інфодемія виявилася не меншою загрозою для здоров’я людей, ніж саме захворювання, оскільки може давати невірну інформацію, пропагувати неправильне лікування чи ставити під сумнів програму вакцинації. На жаль, від дезінформації немає «лікування». Єдине, що може допомогти — це вміння перевіряти інформацію. Ми віримо, що саме молодь може не просто освоїти інструменти аналізу, а й стати амбасадорами правди у переповненому інформацією світі», — прокоментувала Лотта Сильвандер, голова Представництва ЮНІСЕФ в Україні.

Освітній серіал «Медіаграмотність у часи пандемії» пояснює, як і чому з’являються фейки, а також дає основні інструменти та методи аналізу новин і фактів.

Освітній серіал включає шість міні-серій:

Чому ми потрапляємо в пастку медіабрехні Про вплив візуального контенту Чи варто довіряти блогерам Хто такі псевдоексперти Конспірологічні теорії Емоційний вплив фейків

Творці серіалу запевняють, що він унікальний своїм живим підходом до оцінки різного роду новин та інформації в цілому. В кожній серії українські зірки досліджують власну здатність відрізнити правду і фактаж від брехні, фейків і маніпуляцій, як би «красиво» вони не були подані. У серіалі детально пояснюється, чому саме та чи інша новина має правдиві чи неправдиві ознаки та надаються корисні лайфхаки, як перевіряти інформацію та контент на достовірність.

Участь в освітньому серіалі «Медіаграмотність у часи пандемії» взяли: Джеррі Хейл, Алла Костромічова, Анна Трінчер, Аліна Паш, Костя Клепка, Даша Квіткова, а ведучим серіалу став Нікіта Добринін.

Освітній серіал вже можна безкоштовно подивитися на національній онлайн-платформі «Дія.Цифрова освіта», а також згодом на медіаресурсах ЮНІСЕФ. Освітній серіал створено за підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) та USAID, на нього не витрачено бюджетних коштів.

Джерело: Мінцифри