Мінцифри розширила перелік сервісів в ЦНАП послугами соціального характеру: пільги, допомога, пенсії та ін.

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Міністерство цифрової трансформації України зауважило, що працює над тим, щоб громадяни могли отримати всі адміністративні послуги в єдиному місці — у ЦНАП. Тому команда Мінцифри спільно з експертами проекту SURGe взяла участь у підготовці змін, розроблених Мінсоцполітики, до переліку адмінпослуг органів виконавчої влади, які надаються через ЦНАП.

Вчора, 17 лютого 2021 року, Уряд підтримав ініціативу щодо розширення переліку адмінпослуг та затвердив зміни до переліку, затвердженого розпорядженням КМУ від 16 травня 2014 р. № 523. Змінами передбачається доповнення загального переліку адміністративних послуг, які надаються через ЦНАП, адміністративними послугами соціального характеру.

Це означає, що відтепер українці зможуть звернутися у ЦНАП щодо:

призначення пільг на оплату житла, комунальних послуг;

призначення державної допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях;

призначення (перерахунку) пенсій та надбавок;

надання інформації з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового

державного соціального страхування;

видачі довідок про набутий страховий стаж, розмір пенсії, перебування на обліку як одержувача пенсії;

призначення соціальної допомоги непрацюючій особі.

Зазначимо, що Мінцифри та ПРООН запустили онлайн-курс про гендерну рівність та права людини в роботі ЦНАП.

Джерело: Мінцифри