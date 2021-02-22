Мінцифри та YEP визначили Топ-3 найкрайщих українських студентських стартапів в рамках ініціативи «Підприємницький університет»

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Мінцифри та YEP вислухали найкращі 10 студентських команд із понад 120 учасників ініціативи «Підприємницький університет» та обрали тріо переможців. Ініціатива була запропонована Міністерством цифрової трансформації України, мережей стартап-інкубаторів YEP, Міністерством освіти і науки України, Українським фондом стартапів, за підтримки Програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України».

Серед журі конкурсу, які оцінювали стартап-ідеї: Андрій Ремізов (Дія.Бізнес), Олеся Залуська та Карен Ісаакян (Програма USAID КЕУ), Леся Севрук та Ігор Маркевич (Український фонд стартапів), Анастасія Овчаренко (компанія Genesis). Під час фіналу конкурсу керівник онлайн-складової проєкту Дія.Бізнес Андрій Ремізов заявив, що завдяки конкурсу студентських стартапів в Україні можуть народитися бізнес-проєкти, які стануть популярними у всьому світі.

Журі визначило одразу двох переможців — студентський стартап Memoria та викладацький Warm Wall. У трійку найкращих також потрапив проєкт OK Town.

Memoria (Національний університет кораблебудування ім. адм. Макарова) — галерея спогадів.

Warm Wall (проєкт викладачів, Дніпровський національний університет ім. Гончара) — енергоактивна система кондиціонування та опалення на базі нових технологій будівництва, альтернативних джерел енергії та її накопичення в сезонних теплових акумуляторах.

OK town! (Сумський державний університет) — оптимізована онлайн-платформа (платформа електронної комерції) для надання послуг у сфері туризму, екскурсій і вражень.

Переможці отримали запрошення в інкубаційну програму YEP!Starter та поїздку на інноваційну конференцію Startup Day, що проходитиме 25-27 серпня 2021 в Тарту, Естонія.

Джерело: Мінцифри