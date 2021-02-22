Мінцифри та YEP визначили Топ-3 найкрайщих українських студентських стартапів в рамках ініціативи «Підприємницький університет»
Мінцифри та YEP вислухали найкращі 10 студентських команд із понад 120 учасників ініціативи «Підприємницький університет» та обрали тріо переможців. Ініціатива була запропонована Міністерством цифрової трансформації України, мережей стартап-інкубаторів YEP, Міністерством освіти і науки України, Українським фондом стартапів, за підтримки Програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України».
Серед журі конкурсу, які оцінювали стартап-ідеї: Андрій Ремізов (Дія.Бізнес), Олеся Залуська та Карен Ісаакян (Програма USAID КЕУ), Леся Севрук та Ігор Маркевич (Український фонд стартапів), Анастасія Овчаренко (компанія Genesis). Під час фіналу конкурсу керівник онлайн-складової проєкту Дія.Бізнес Андрій Ремізов заявив, що завдяки конкурсу студентських стартапів в Україні можуть народитися бізнес-проєкти, які стануть популярними у всьому світі.
Журі визначило одразу двох переможців — студентський стартап Memoria та викладацький Warm Wall. У трійку найкращих також потрапив проєкт OK Town.
- Memoria (Національний університет кораблебудування ім. адм. Макарова) — галерея спогадів.
- Warm Wall (проєкт викладачів, Дніпровський національний університет ім. Гончара) — енергоактивна система кондиціонування та опалення на базі нових технологій будівництва, альтернативних джерел енергії та її накопичення в сезонних теплових акумуляторах.
- OK town! (Сумський державний університет) — оптимізована онлайн-платформа (платформа електронної комерції) для надання послуг у сфері туризму, екскурсій і вражень.
Переможці отримали запрошення в інкубаційну програму YEP!Starter та поїздку на інноваційну конференцію Startup Day, що проходитиме 25-27 серпня 2021 в Тарту, Естонія.
Джерело: Мінцифри