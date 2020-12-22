Мінцифри запустило онлайн-платформу 360 Tech Ecosystem Overview з даними про українську IT-екосистему: компанії, стартапи, інвесторів та ін.





Міністерство цифрової трансформації України сьогодні запустило онлайн-платформу 360 Tech Ecosystem Overview, щоб наочно «показати потужність української IT-екосистеми, зробити її видимою, вимірюваною та дієвою».

«Український IT-ринок має низку конкурентних переваг та неабиякий потенціал. Наразі, згідно з оцінкою різноманітних джерел, в Україні нараховується від 3 до 5 тисяч IT-компаній. Однак, на жаль, відсутня точна статистика та єдина база, яка б містила інформацію про всю екосистему України» — Мінцифри.

360 Tech Ecosystem Overview — це онлайн-портал для пошуку бізнес-інформації про ІТ-компанії, людей, інвесторів та загалом всієї технологічної екосистеми України. Зібрана інформація містить дані про поточний розвиток ІТ-компаній, інформацію про засновників та осіб на керівних посадах, класифікацію компаній за індустріями, інвестиції та фінансування, злиття й поглинання, новини компаній та тенденції в галузі.

«Діджиталізація та розвиток IT-сфери — одне з пріоритетних завдань нашого Міністерства. Ми поставили перед собою ціль за три роки вдвічі збільшити частку ВВП ІТ-сектору в Україні до 10%. І впевнено рухаємось у цьому напрямку. Зокрема, сьогодні запустили платформу 360 Tech Ecosystem Overview, яка відкриває нові можливості для ринку та дозволить ефективніше взаємодіяти й розвиватись всім учасникам технологічної екосистеми. Завжди актуальний та доступний для всіх портал наочно демонструє усьому світу привабливість нашого IT-ринку та дозволить просувати українські технологічні компанії на світову арену», — зазначив заступник Міністра цифрової трансформації з питань розвитку IT Олександр Борняков.

Представник ІнАУ, керівний партнер BRISE Capital та співавтор проекту 360 Tech Ecosystem Overview Олександр Яценко зазначив, що ідея провести перепис продуктових технологічних компаній з’явилась декілька років тому.

«Задача проекту — зібрати найповнішу базу команд та продуктів, що створюються українцями, і дати більше прозорості та промоції Україні як сучасній та креативній країні. Також проект є чудовим прикладом об’єднання різних команд, що, маючи спільну мету, створили унікальний портал для розвитку підприємництва та технологій в Україні», — додав Олександр Яценко.

Платформа створена за ініціативи Мінцифри, Інтернет-асоціації України та Ukrainian Bridge. У рамках проекту були об’єднані вже наявні бази від USF, DOU, LIFT99, We_Challenge, Center42, UNIT.City та інші. Технологічні партнери проекту – хмарний оператор GigaCloud, який надав технічні ресурси для розміщення онлайн-платформи, та компанія Sannacode, яка допомогла втілити проект в життя.

«Створення великої публічної бази українських стартапів та компаній — це важлива частина промо нашої ІТ-екосистеми серед міжнародних інвесторів. Фонди та приватні інвестори з усього світу регулярно дивляться на ринок України, але для них він все ще менш зрозумілий, ніж екосистеми сусідніх держав та регіонів. Якщо ми хочемо, щоб в Україну заходило більше коштів міжнародних інвесторів, то маємо показувати більше деталей про український стартап-ринок та просувати українські компанії на радар потенційних партнерів, клієнтів та фондів», — наголосила координатор проекту Ukrainian Bridge, співзасновник We_Challenge Євгенія Беспалова.

Платформа буде постійно оновлюватись та наповнюватись новими проектами, до квітня 2021 року портал буде повністю заповнений.

Джерело: 360 Tech Ecosystem Overview