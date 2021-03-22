Мінцифри збирається навчити 6 мільйонів українців цифрових навичок за 3 роки за допомогою платформи «Дія.Цифрова освіта»





Сьогодні в Україні стартує тиждень Європейської цифрової грамотності, мета якого – підвищити рівень обізнаності про цифрову освіту. На сьогодні 53% українців перебувають нижче позначки «базовий рівень» у навичках з цифрової грамотності, 15,1% українців не володіють ними, а низький рівень навичок мають 37,9% громадян.

“Будуючи цифрову державу і впроваджуючи нові онлайн-послуги, ми працюємо над доступністю і зрозумілістю цих послуг кожному українцю. Цифрові навички збільшують можливості в розвитку та кар’єрі. Вони дозволяють працювати з будь-якого куточка світу, комфортно отримувати державні сервіси за пару кліків, безпечно користуватись соцмережами, навчатись та масштабувати свій бізнес”, — написав Віце-прем’єр-міністр — Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму фейсбуці.

Мінцифри впроваджує комплексну національну політику розвитку цифрової компетентності громадян. У 2019 році цифрова грамотність громадян уперше офіційно стала пріоритетом держави з проектом «Дія.Цифрова освіта». Одна з основних цілей Мінцифри — навчити 6 млн українців цифрової грамотності за 3 роки.

Щоб навчити українців цифрової грамотності, у лютому 2020 року Мінцифри запустило національну онлайн-платформу з цифрової грамотності «Дія.Цифрова освіта». Її відрізняє інноваційний формат навчання цифрових навичок — освітні серіали. За рік представили понад 50 освітніх серіалів, а також запустили перший національний тест на цифрову грамотність «Цифрограм».

За рік платформу «Дія.Цифрова освіта» відвідали майже 2 млн українців, з них — майже 500 тисяч зареєструвались на навчання. Також Мінцифри будує мережу із 2000 офлайн-хабів цифрової освіти по всій Україні. Ще 4000 хабів у процесі долучення до мережі.

Цього тижня команда Мінцифри проводить All Digital Week — щорічну інформаційну кампанію, присвячену розвитку цифрових навичок громадян. У 2021 році All Digital Week вперше проводиться в Україні на державному рівні разом із партнерами та оргкомітетом. Більше про подію All Digital Week, вебінари та онлайн-конференції можна дізнатись за наступним посиланням.

Джерело: Мінцифри