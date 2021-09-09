Міндовкілля хоче обмежити використання одноразового пластику





8 вересня міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Роман Абрамовський презентував концепцію обмеження обігу одноразових виробів із пластику на території України.

На планеті, схоже, не залишилося жодної екосистеми, де не можна було б виявити частинки мікропластику — його знаходили у воді й зразках морського ґрунту неподалік від Антарктиди, в повітрі великих міст і навіть на дні Маріанського жолоба. За останні роки різними країнами було прийнято чимало ініціатив, спрямованих на обмеження та поетапну відмову від використання пластику. Україна також слідує останнім екологічним тенденціям — у черні був прийнятий закон про обмеження обігу пластикових пакетів. Тепер же Міндовкілля виступило з новою ініціативою щодо обмеження використання одноразових пластикових виробів.

Міндовкілля спільно з експертами Проєкту ЄС APENA2 розробили чернетку законопроєкту про обмеження обігу та виробництва пластикової продукції одноразового використання — на основі положень Директиви ЄС 2019 року (2019/904) про одноразовий пластик.

Документ передбачає вже через рік, після введення його в дію, заборону виробництва, ввезення на територію України та введення в обіг одноразових пластикових виробів, для яких вже є альтернативи. Зокрема, це:

соломинки;

столове наряддя (виделки, ложки, ножі, ложки, палички, шпажки, мішалки для напоїв);

посуд (тарілки, стакани тощо);

палички для тримання повітряних куль та основа для них;

гігієнічні ватні палички;

місткості для їжі та напоїв (наприклад, контейнери);

кришки від місткостей для напоїв;

місткості для їжі та напоїв зі спіненого пінополістиролу. При нагріванні цей матеріал виділяє отруйні канцерогенні речовини, що впливають на респіраторні, репродуктивні та нервові функції людини;

вироби з оксобіорозкладного пластику. Оксорозкладний пластик містить домішки, що пришвидшують розпад на мікропластик, який потрапляє в довкілля та воду.

Окрім того, пропонується запровадити маркування для деяких виробів, що містять пластик, але поки що не можуть попасти під обмеження. Зокрема, для:

вологих серветок, у тому числі побутових та для особистого догляду;

засобів особистої жіночої гігієни;

підгузок;

тютюнових виробів з фільтрами.

Нове маркування буде нагадувати споживачам, що така продукція має негативний вплив на довкілля.

Як завжди, для набрання чинності законопроєкти повинні пройти всі обов’язкові етапи законодавчого процесу. Наразі ініціатива перебуває у зачатку на передпроєктній стадії.