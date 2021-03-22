Мінфін: До 2024 року в Києві є можливість запустити першу ділянку метро на Троєщину





До 2024 року в Києві є можливість запустити першу ділянку метро на Троєщина, повідомив заступник міністра фінансів Олександр Кава у програмі «Неофіційна розмова» телеканалу «Дом».

«Раніше головною перешкодою для будівництва моста на Троєщину була відсутність моста, Подільсько-Воскресенського мостового переходу. Зараз будівництво основної частини моста вже майже закінчено. Тепер міська влада має можливість починати будувати лівобережні та правобережні підходи цього мосту», — сказав Кава.

Він зазначив, що в конструкції моста вже побудовані три станції метро:

«Суднобудівна» на Рибальському півострові;

на Рибальському півострові; «Труханів острів» на однойменному острові;

на однойменному острові; «Затока Десенка».

Перша пускова ділянка передбачає ще одну станцію на лівому березі — станцію «Райдужна», та ще дві станції на правому березі:

«Подільська» з пересадкою на чинну станцію імені Тарас Шевченка;

з пересадкою на чинну станцію імені Тарас Шевченка; «Глибочицька» або за другим варіантом «Татарська» з пересадкою на станцію метро «Лук’янівська».

Олександр Кава підкреслив, що як заступник міністра фінансів готовий допомогти київській владі залучити фінансування Європейського банку реконструкції та розвитку, Європейського інвестиційного банку, та заявив, що вже попередньо велися переговори з заступниками Віталія Кличка.

«Якщо міська влада спрацює, Мінфін їй допоможе в цьому. Думаю, що до 2024 року є всі шанси запустити першу пускову ділянку… Зараз це не фантастика, якщо міська влада дійсно буде докладати зусиль», — резюмував заступник міністра.

Раніше мер Києва Віталій Кличко запевнив, що заїзд на Подільсько-Воскресенський міст з Верхнього Валу буде добудовано до кінця весни, а автомобільний рух запустять вже до кінця поточного року.

Джерело: Дом