Мінкультури запустить безкоштовну онлайн-платформу для вивчення української мови





Державних сайтів, що об’єднують онлайн-сервіси по галузях, і різних онлайн-платформ стає все більше. Після транспортного, туристичного та освітнього порталів, а також національної освітньої платформи цифрової грамотності «Дія: Цифрова освіта» наступне поповнення у списку — безкоштовна онлайн-платформа для вивчення української мови. Це проєкт Мінкультури, який має запрацювати до початку наступного навчального сезону (до 1 вересня 2020 року). майбутній запуск платформи анонсував очільник міністерства Володимир Бородянський.

Навчальні курси будуть сфокусовані на певні окремі категорії: для тих, хто знає мову, але хоче покращити; тих, хто не знає і планує вивчення “з нуля”. Також планується спеціальний курс для державних службовців які хочуть удосконалити знання.

На жаль, наразі більше ніяких подробиць немає, так що невідомо хто саме виступить партнерами проєкту. Проте очевидно, що ініціатива, яка, безперечно, являється правильною та важлива в цілому, частково пов’язана з прийнятим тогоріч мовним законом, який набув чинності 16 липня.

Джерело: Володимир Бородянський